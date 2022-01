Tennis : Novak Djokovic jouera l'Open d'Australie grâce à une exemption médicale

La question était en suspens depuis plusieurs semaines, elle est désormais réglée. Novak Djokovic a annoncé, mardi 4 janvier, se rendre à Melbourne pour disputer l'Open d'Australie (17-30 janvier).

Réticent vis-à-vis de la vaccination, le tenant du titre du tournoi du Chelem a obtenu une exemption médicale de six mois pour entrer sur le territoire australien. "Je me dirige vers le Down Under (l'hémiphère sud) avec une autorisation d'exemption", a publié le numéro 1 mondial sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Novak Djokovic (@djokernole)

Quelques minutes après, l'Open d'Australie confirmait dans un communiqué que "Novak Djokovic a demandé une exemption médicale qui a été accordée à la suite d'un processus d'examen rigoureux impliquant deux panels indépendants d'experts médicaux."

Vers un dixième titre à Melbourne

L'Australie impose la vaccination pour entrer sur son territoire. Plusieurs raisons [en anglais] peuvent donner lieu à une exemption, notamment une infection au Covid-19 dans les six derniers mois, des problèmes cardiaques ou encore la présence de troubles mentaux et comportementaux.

Le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley avait pourtant déclaré fin décembre que très peu d'exemptions médicales seraient accordées aux joueurs. James Merlino, le Premier ministre adjoint de l'État de Victoria (où se situe Melbourne) avait même affirmé que les exemptions médicales n'étaient "pas des moyens de contourner ces règles pour des joueurs de tennis privilégiés".

Son exemption en poche, le Serbe tentera de remporter son 21e titre en Grand Chelem, le 10e à Melbourne.