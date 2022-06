Roland-Garros 2022 : "Il n'y avait pas de bonne solution", estime Amélie Mauresmo, après les critiques sur la programmation du choc Nadal-Djokovic

Elle s'attendait forcément à être interrogée sur le sujet. La directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, est revenue, mercredi 1er juin, sur les débats autour de la programmation du quart de finale épique entre Rafael Nadal et Djokovic. La rencontre a été diffusée (finalement gratuitement) sur Amazon Prime Video et non sur le service public. De plus, elle s'est terminée à 1 heure du matin, de quoi mécontenter les joueurs. L'ancienne numéro un mondiale admet qu'il y aura des aménagements à trouver dans le futur.

Franceinfo: sport : Comment s'est déroulée la décision de programmer la rencontre Djokovic-Nadal, le match de la quinzaine, en soirée sur Amazon Prime Vidéo plutôt qu'en journée sur le service public ?

Amélie Mauresmo : La veille, je n'ai pas beaucoup dormi (rires). C'était difficile, tout le monde le voyait venir, tout le monde le savait. Autant sur les autres programmations, c'était assez clair, autant là, c'était plus flou. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de bonne solution. C'est un choix qui est intervenu après beaucoup de discussions et de pressions. Au final, j'ai tout mis dans la balance et décidé d'un entre-deux en programmant ce match en session de nuit, mais accessible sans abonnement. On était plus dans le gris que dans le blanc ou le noir.

Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions, diffuseur historique du tournoi, a exprimé son mécontentement sur votre choix de programmation. Elle parle de "rupture d'égalité" dans l'accès à ce match. Qu'en pensez-vous ?

Je l'entends. Aujourd'hui, je pense que c'est encore un peu vrai, que certaines personnes moins connectées n'ont pas eu accès à cette rencontre, mais peut-être pas autant que ce qu'elle a pu exprimer. Il y a quelques années, au moment où les droits du tournoi ont été séparés, j'imagine que personne n'avait imaginé qu'une telle affiche tombe si tôt dans la compétition. Les "night sessions" s'arrêtent en quarts de finale, donc si ce match était arrivé plus tard, nous n'aurions pas eu tout ce débat.

Plusieurs joueurs se sont plaints de l'horaire tardif des sessions de nuit. Le match entre Novak Djokovic et Rafael Nadal s'est terminé vers 1h20 mardi soir. Comment envisagez-vous les choses lors des prochaines éditions ?

Ce n'est pas simple. Il s'agit de ma première année en matière de programmation de tournoi.

"Il est certain que l'horaire du match du soir peut poser question. Ce sont des questions que je me pose également. On peut aussi se dire que ce ne sont que dix matchs et que, avec les repos du lendemain, ça peut quand même passer." Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros en conférence de presse

On se posera ces questions à la fin du tournoi. Il y aura évidemment des ajustements à apporter. Mais une chose est certaine, dorénavant, Roland-Garros finira plus tard.

Un seul match féminin a été programmé sur les dix sessions nuits possibles. Est-ce un regret ?

Je ne trouve pas ça inéquitable. En tant que directrice de tournoi et ancienne joueuse professionnelle, ça ne me dérange pas de dire que le tableau masculin a plus d'attrait que le tableau féminin en ce moment. Puisque nous voulons mettre en avant des stars lors de la session de nuit, c'est plus difficile de programmer un match féminin si l'affiche n'est pas très forte.