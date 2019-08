VIDEO. Après sa traversée de la Manche en Flyboard, Franky Zapata promet de présenter "une voiture volante"

"Créer ma propre machine et traverser la Manche, c'est vraiment un rêve de gosse." Franky Zapata n'a pas caché sa satisfaction, dimanche 4 août sur franceinfo, quelques heures après sa traversée de la Manche en Flyboard Air, l'engin volant qu'il a inventé. Il est notamment revenu sur la façon dont il s'est préparé à cette deuxième tentative, après un échec le 25 juillet, et a évoqué son autre projet : une voiture volante.

Une Flyboard "entièrement" reconstruit en une semaine

"Je l'ai reconstruit entièrement", a expliqué Franky Zapata au sujet de son Flyboard. Le 25 juillet, il avait chuté à l'eau en tentant de se poser sur un bateau pour se ravitailler en carburant à mi-parcours. "Je crois que la seule chose que j'ai gardé c'est le chassis en aluminium et la boite en plastique de la télécommande", explique l'inventeur, qui a remercié son équipe et un ami pour l'avoir aidé à être prêt dix jours plus tard.

S'il se disait confiant avant son départ, Franky Zapata reconnaît qu'il était "assez stressé ce matin". Eprouvante et fatigante, cette préparation express a aussi fait qu'il n'a "pas beaucoup eu le temps de faire des essais" avec sa machine remise à neuf, "donc il pouvait y avoir des petits soucis".

Finalement, la traversée s'est bien passé, même si l'étape du ravitaillement a encore été périlleuse. "On avait pris un bateau plus gros, mais malgré tout quand je suis arrivé ça bougeait quand même pas mal, donc il a fallu anticiper l'atterrissage", raconte-t-il sur franceinfo. Il met sa réussite cette fois-ci sur le compte de "l'expérience" acquise lors de sa première tentative.

Un prototype de voiture volante déjà "fonctionnel"

S'il avait présenté sa machine volante lors du défilé du 14-Juillet, et que sa traversée provoquera sans doute encore plus d'intérêt à son sujet, Franky Zapata pense que le Flyboard n'aura "jamais" d'application "dans la vie réelle ou dans l'armée".

En revanche, il croit très fort à son projet de voiture volante, dont il pense qu'elle pourrait "donner à tout le monde la capacité de voler comme je le fais, décoller où on veut".

Le Flyboard Air, ce n'est pas un produit accessible, mais la voiture volante ça sera accessible de 7 à 77 ans, en toute sécurité. Franky Zapata sur franceinfo

Franky Zapata promet beaucoup pour ce nouveau véhicule : "Ca va être le produit de déplacement le plus rapide et le plus léger qui ait existé jusqu'ici". Il assure que son prototype est déjà "fonctionnel" – "la machine vole" – et pense le présenter "vers la fin de l'année".