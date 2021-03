Insolite : à la découverte de la planche à voile sur glace

À Helsinki, en Finlande, on pratique la "planche des glaces". La planche est posée sur une structure métallique, avec trois patins disposés en trident et surmontés d’une voile. Un sport d’hiver original, pratiqué seulement dans quelques pays dans le monde. "J’enseigne la planche à voile. Les deux dernières semaines ont été chargées. Il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants ici. C’est super qu’il y ait du monde. Pour certains c’est leur première fois, et c’est très facile pendant l’hiver", raconte Esa Harjula, pratiquant et professeur.

"Plus facile que sur l'eau"

"Les conditions sont tout simplement parfaites. Je les appelle les machines à bonheur, elles donnent vraiment le sourire aux gens. C’est une telle joie, du mouvement pur", complète Feodor Gurvits, lui-même planchiste des glaces. Ces machines peuvent atteindre les 100 km/h, il faut donc être prudent et bien équipé. "C’est un sport difficile, ça fait mal aux mains, et vous devez avoir une bonne prise. Mais sinon c’est beaucoup plus facile que sur l’eau, l’été", explique Esa Harjula. Un millier de personnes pratiqueraient ce sport dans le monde.