DIRECT. Traversée de la Manche en Flyboard : Franky Zapata chute dans l'eau au moment du ravitaillement

Ce qu'il faut savoir

Franky Zapata, l'homme au Flyboard, s'est envolé, jeudi 25 juillet, de la plage de Sangatte (Pas-de-Calais) pour tenter de rejoindre les alentours de Douvres (Angleterre), 110 ans après l'exploit de Louis Blériot, premier aviateur à avoir traversé la Manche. Mais il a chuté dans l'eau au moment du ravitaillement.

Le rêve de voler. Quand il a inventé son engin en 2016, une petite plateforme volante propulsée par cinq réacteurs à jet d'air, il avait "juste un rêve", confie-t-il, celui de "voler". Sur le Flyboard Air, "t'es comme un oiseau !", raconte le Marseillais de 40 ans. Le 14 juillet, lors du défilé militaire sur les Champs-Elysées, Franky Zapata avait déjà offert un spectacle futuriste : fusil en main, il avait volé à plusieurs dizaines de mètres du sol sur son invention, "100% développée en France".

Un défi fou. L'engin, une machine volante autonome alimentée en kérosène stocké dans son sac à dos, est doté de cinq mini-turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h debout dans les airs, avec une autonomie d'une dizaine de minutes. Pour la traversée de la Manche, large de quelque 35 kilomètres, et qui doit durer une vingtaine de minutes, l'engin sera ravitaillé à environ 18 kilomètres des côtes françaises. Franky Zapata se posera sur un bateau et changera de sac à dos : "Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est juste traverser la Manche, même si la technologie ne nous permet pas de le faire en une fois, les premières traversées de l'Atlantique ne se sont pas faites sans escale".