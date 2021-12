Coupe du monde de ski alpin : Clément Noël rate le triomphe sur le slalom de Madonna di Campiglio gagné par Sebastian Foss-Solevaag devant Alexis Pinturault

Il avait le doublé dans les mains ! Avec une facilité déconcertante, le Français Clément Noël s'avançait vers la victoire dans le slalom de Madonna di Campiglio, mercredi 22 décembre. En tête à l'issue de la première manche, il a survolé la deuxième, avant de chuter à deux portes de l'arrivée, ratant un piquet avant de passer la ligne sur le ventre avec une seconde d'avance sur le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag. C'est donc finalement ce dernier qui a été déclaré vainqueur de ce slalom en nocturne, devant le Français Alexis Pinturault. Victorieux du slalom chez lui, à Val d'Isère, il y a dix jours, Noël a montré qu'il était au-dessus de la concurrence. Mais cette erreur lui coûte cher.

Sur un nuage jusque là, Clément Noël rate la dernière porte et passe à côté de la victoire à Madonna di Campiglio !



Côté bonnes nouvelles, Alexis Pinturault se rassure en montant sur le podium !

Cinquième de la 1re manche, Alexis Pinturault a délivré une formidable 2e manche. Il termine à dix centièmes de Foss-Solevaag, et devance le troisième, Jakobsen, pour un petit centième. Rassurant pour le Français, pourtant frustré par son début de saison en dents de scie. Même s'il s'estimait lundi "beaucoup trop loin pour le général", Pinturault pointe, mercredi soir, à la 4e place du classement, à quinze points du podium.

"De ressortir la tête de l'eau après ce week-end difficile, ça me fait beaucoup de bien" Alexis Pinturault en zone mixte

Malgré son erreur, Noël peut voir venir

La déception est, en revanche, immense pour Clément Noël. Sur un nuage lors des deux manches, le skieur de 24 ans a presque tout bien fait jusqu'à sa chute. "C'est un peu cruel que ça se termine comme ça, a analysé le Français en zone mixte. Je ne sens pas venir mon erreur, ça va super vite."

Encore plus rageant, sa petite erreur lui empêche de marquer des points au classement. Il reste bloqué à la 33e place, alors qu'une victoire lui aurait permis d'atteindre le top 10, et de rafler un deuxième slalom en deux courses cette saison. Une chose est sûre : Noël est au-dessus de la concurrence en slalom et l'a confirmé, dix jours après son récital à Val d'Isère. "Mon ski va bien en ce début de saison", a-t-il confirmé.

Après un début de saison compliqué, ces performances, en plus de la neuvième place de Victor Muffat-Jeandet, sont de nature à rassurer l'équipe de France. Pas un luxe, à un mois et demi des Jeux olympiques de Pékin.