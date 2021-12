Coupe du monde de ski alpin : Clément Noël s'offre le plus beau des cadeaux en s'imposant avec facilité sur le slalom de Val d'Isère

Clément Noël est bien le grand favori pour le Globe de cristal du slalom cette saison. Le jeune Tricolore l'a confirmé, dimanche 12 décembre, en survolant de toute sa classe le premier exercice de la spécialité, à Val d'Isère. Au final, le Français a largement devancé le Norvégien Kristoffer Jakobsen et le Croate Filip Zubcic.

La pression ? Connaît pas. Malgré son statut d'épouvantail, malgré "son" public venu en masse l'encourager dans la fosse de Val d'Isère, Clément Noël a réalisé une première manche de rêve. Dans son style habituel, tout en légèreté, le Vosgien a mis une claque (17 centièmes) au meilleur chrono détenu par Sebastian Foss-Solevaag. Seul l'Italien Alex Vinatzer, par la suite, parviendra à s'intercaler entre le Français et le Norvégien. "C'était un très bon début de manche, j'étais dans le bon rythme", analysait Noël après ce premier run au micro de la chaîne L'Equipe.

The first round of the opening men’s Slalom of the season is complete. Local Frenchman, @clement__noel leads the pack with a 0.12 second lead on Italian, Alex Vinatzer. There is only 1 second separating the top 10 qualified for the second run!#fisalpine pic.twitter.com/ssYDaHc6Sh