Coupe du monde de ski alpin : Alexis Pinturault ne vise plus le classement général après "un bilan pourri"

"Je suis beaucoup trop loin pour le général", a constaté Alexis Pinturault, décevant lors du deuxième slalom géant organisé à Alta Badia (Italie), et comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, lundi 20 décembre. Vainqueur du gros globe la saison dernière, le Français compte déjà 399 points de retard sur le Suisse Marco Odermatt, de nouveau vainqueur lundi, au tiers de la saison.

"Je vais faire des concessions, je ne pense pas aller à Bormio (fin décembre pour deux super-G). Je suis beaucoup trop loin pour le général, ce serait idiot d'essayer de s'accrocher. Je vais prendre du temps pour retrouver un meilleur niveau. Regardez le classement, il faut être réaliste. Le géant est ma plus forte discipline et je ne suis pas du tout dans les clous, je dois me reconcentrer sur l'essentiel", a expliqué Pinturault en zone mixte après la course.

"Je veux me reconcentrer sur la technique"

"Le bilan? Pourri. C'est un bilan vraiment mauvais, mais maintenant j'ai des explications, il semble que j'ai loupé un wagon. Maintenant, presque tout le monde utilise des skis plus longs (de 5 cm). Je ne pensais pas que ça puisse faire une telle différence mais elle est bien réelle", a affirmé le Français, déjà déçu par une 15e place lors du premier géant à Alta Badia dimanche.

A un mois et demi des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), le skieur tricolore entend se dégager du temps pour tester et adopter ce nouveau matériel en géant. Le Français est attendu mercredi sur le slalom de Madonna di Campiglio (Italie). Ensuite, il aura un peu moins de deux semaines avant un nouveau slalom à Zagreb, en Croatie."Je veux me reconcentrer sur la technique. Je veux essayer de retrouver confiance et sérénité, le bon équilibre", a-t-il conclu.