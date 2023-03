Ski de bosses : Perrine Laffont termine sa saison sur une 30e victoire en Coupe du monde

La skieuse française a pris le meilleur sur les deux Américaines Jaelin Kauf et Olivia Giacco dans l'épreuve du parallèle.

Assurée de remporter son 5e gros globe de cristal, Perrine Laffont a fini sa saison de la meilleure des manières en glanant sa 30e victoire en Coupe du monde de ski de bosses, samedi 18 mars, sur les pistes d'Almaty au Kazakhstan. En finale de l'épreuve parallèle, la Française a dominé Jaelin Kauf (21-14), vice-championne du monde en simple et en parallèle derrière la Pyrénéenne il y a deux semaines à Bakuriani (Géorgie). Une autre Américaine, Olivia Giacco, est montée sur la troisième marche du podium.

"Je suis simplement contente que la saison soit terminée, ça a été dur et compliqué. C'est génial de terminer sur deux victoires. J'ai aussi mes deux globes avec moi, je suis si heureuse", a commenté la skieuse de 24 ans.

Une saison d'exception

Un an après sa décevante quatrième place aux Jeux olympiques 2022 à Zhangjiakou (Chine), Perrine Laffont a remis les pendules à l'heure. Avec deux médailles d'or aux Championnats du monde en simple et en parallèle, quatre victoires en Coupe du monde, onze podiums sur douze courses cet hiver, le gros globe du classement général et le petit globe des bosses en parallèle, la Tricolore a repris les pleins pouvoirs de sa discipline.

Un succès notamment acquis grâce à son nouveau staff pour cette saison post-olympique, que la skieuse des Monts d'Olmes, dans les Pyrénées ariégeoises, n'a pas manqué de saluer : "Un immense merci à tout mon staff, parce que l'on a fait un très grand travail cette saison."