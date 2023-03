Ski de bosses : Perrine Laffont triomphe à Almaty et remporte un cinquième gros globe de cristal

Sacrée double championne du monde de ski de bosses cet hiver, elle est également assurée de remporter le petit globe du parallèle après le forfait de sa principale concurrente.

Perrine Laffont n’aura abandonné son gros globe de cristal qu’une seule saison. Après ses victoires en 2018, 2019, 2020, et 2021, l’Ariégeoise retrouve son titre en 2023, grâce à sa victoire à Almaty (Kazakhstan), vendredi 17 mars, son 29e succès en Coupe du monde. En l’absence de ses principales concurrentes, l’Australienne Jakara Anthony et la Japonaise Anri Kawamura, elle est également assurée de soulever le petit globe du parallèle, samedi.

Avec le forfait de la tenante du titre australienne, le gros globe de cristal tendait les bras à Perrine Laffont. La Française n’avait qu’à terminer son run, vendredi matin, pour se l’adjuger, mais elle a fait mieux que ça, en s’imposant, avec une note de 77,96. Avec 850 points au classement général de la Coupe du monde de bosses à une épreuve de la fin de la saison, Laffont ne peut plus être dépassée.

Une couronne retrouvée

Après une saison 2022 compliquée, durant laquelle elle avait été détrônée par Jakara Anthony et où elle était rentrée des Jeux d’hiver bredouille, Laffont rebondit et remporte son cinquième gros globe de cristal. Une récompense qui ponctue une saison fantastique, déjà marquée par deux titres de championne du monde à Bakuriani (Géorgie), et qui pourrait se conclure par une trentième victoire, lors de la dernière épreuve en bosses parallèles, samedi.