En janvier 2020, le monde sportif est secoué par les révélations de la championne de patinage Sarah Abitbol. Dans un livre, elle accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de viol, d'attouchements et de harcèlement sexuel, entre 1990 et 1992, alors qu'elle était âgée de 15 à 17 ans. Les faits étant prescrits, la patineuse ne porte pas plainte, mais son témoignage provoque une onde de choc dans les sports de glace et permet de libérer la parole d'autres victimes : près de 700 personnes, dans 54 fédérations, vont être mises en cause. Le documentaire Un si long silence : une patineuse brise l'omerta, réalisé par Emmanuelle Anizon et Rémy Burkel, riche d'images d'archives et de témoignages inédits, revient sur le parcours de cette athlète plusieurs fois médaillée, et sur le calvaire qu'elle a enduré deux ans durant.

C'est lors d'un stage intensif de patinage que Sarah Abitbol est, pour la première fois, agressée sexuellement par Gilles Beyer. "Je venais juste d'avoir 15 ans, confie la patineuse dans le documentaire. Je dors profondément avec mes petites peluches, et je sens quelqu'un, je sens une présence (…) je vois Gilles Beyer (…) Il se met à parler tout doucement en me disant : 'Tu ne trouves pas ça bizarre que je sois assis sur ton lit ?' Et là, il me regarde et me dit : 'Tu sais, j'aime ma femme, mais dans une partie de mon cœur, je t'aime.' Et il commence à m'embrasser. (…) J'ai l'impression que ce n'est pas réel. Je ne comprends pas. Et il continue et ça va un petit peu plus loin."

"Votre main me touche en bas, entre les jambes"

Sarah Abitbol lit, dans le film, des fragments de son récit, dans lesquels elle s'adresse directement à son agresseur. "Vous glissez votre main sous le drap. Je suis en chemise de nuit. Votre main me touche en bas, entre les jambes. J'ai peur. Je voudrais fuir, mais je ne bouge pas. Je voudrais crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je ne comprends pas ce que vous faites. (…) Vous finissez par souffler : 'Tout cela, c'est un secret. Il faut que cela reste entre nous Sarah'."

C'est un téléfilm, La Consolation, adapté, en 2017, du livre éponyme de l'animatrice de télévision Flavie Flament, victime elle aussi de viols, qui a décidé Sarah Abitbol à briser le silence. Son ancien entraîneur Gilles Beyer a été mis en examen début 2021 pour "agressions sexuelles par personne ayant autorité", après des accusations provenant d'au moins cinq autres patineuses ou ex-patineuses. De son côté, Sarah Abitbol a créé une association baptisée La voix de Sarah, et fait des violences sexuelles le combat de sa vie.

Le documentaire "Un si long silence : une patineuse brise l'omerta", réalisé par Emmanuelle Anizon et Rémy Burkel, est diffusé mercredi 11 mai à 21h10 sur France 2.