Affaire Abitbol : "Un si long silence", le livre de l'ancienne patineuse adapté en documentaire et diffusé ce mercredi sur France Télévisions

Le documentaire a été coproduit par France Télévisions, et sera diffusé sur France 2 en prime time et suivi d'un débat, mercredi.

"Comment a-t-il pu faire ça ? On lui avait donné notre confiance." Ces mots poignants sont ceux de Martine Abitbol. Sa fille, l'ancienne patineuse artistique Sarah Abitbol, affirme que son entraîneur, Gilles Beyer l'a violée à plusieurs reprises lorsqu'elle était adolescente. Le documentaire Un si long silence, diffusé sur France 2 mercredi 11 mai à 21h10 et adapté du livre du même nom écrit par Sarah Abitbol, revient sur ces accusations qui ont bouleversé le sport français.

Le film, personnel et détaillé, retrace le parcours de la décuple championne de France et médaillée de bronze aux championnats du monde (2000). S'appuyant sur des images d'archives et des interviews, il revient sur les premiers coups de patin sur la glace à Nantes de la fillette de 5 ans, les entraînements de plus en plus intensifs qui vont la conduire vers le haut niveau, et sa rencontre avec Gilles Beyer. Le long métrage aborde alors les accusations de l'ancienne patineuse.

Des témoignages inédits

Tout en dévoilant des témoignages inédits, le documentaire donne surtout la parole au clan de Sarah Abitbol, dont Stéphane Bernadis, son ancien partenaire sur la glace et dans la vie. Les réalisateurs Emmanuelle Anizon et Rémy Burkel ont toutefois aussi donné la parole à Nathalie Péchalat, présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, Marie-George Buffet, ex-ministre des Sports, et surtout à trois anciennes patineuses, qui racontent elles aussi avoir subi des agressions sexuelles.

Prise de parole encore difficile mais tellement utile. Il y a eu encore beaucoup de pleurs..

retrouvez mon livre “UN SI LONG SILENCE “ adapté en documentaire mercredi 11 mai à 21h10 sur France 2 ! pic.twitter.com/Nkg7b0qUnN — Sarah ABITBOL (@Abitbol_sarah) May 8, 2022

A de multiples reprises, le documentaire saisit le spectateur, notamment quand Sarah Abitbol prend la parole pour évoquer Gilles Beyer ou quand elle préfère lire devant la caméra des passages de son livre plutôt que de raconter une nouvelle fois ses souvenirs. Le film trouble également quand Martine Abitbol admet son regret de n'avoir "rien vu", ou encore quand l'ex-entraîneur de la patineuse Jean-Christophe Simond raconte, les larmes aux yeux, le moment où son élève lui a confié ce dont elle avait été victime.

Images inédites de Gilles Beyer

Le témoignage le plus poignant reste celui d'une patineuse aujourd'hui âgée de 50 ans, qui a préféré rester anonyme. Elle affirme, la voix parfois tremblante, avoir été violé à plusieurs reprises entre 16 et 18 ans par Gilles Bayer. "Aujourd'hui, je sais pourquoi ça s'est arrêté [au bout de deux ans], c'est simplement parce que ça commençait avec Sarah", livre celle qui ne "peut toujours pas en parler" autour d'elle.

Autre document inédit : une interview de Gilles Beyer, tournée par Emmanuelle Anizon, lors de son enquête sur les agressions sexuelles qui ont eu lieu au sein de la FFSG. La journaliste prétexte un article sur le patinage et sur Sarah Abitbol, puis oriente l'interview vers leur relation entraîneur-entraînée. Gilles Bayer nie tout en bloc et congédie la journaliste.

Les Français Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, lors des Championnats d'Europe de patinage artistique, le 16 janvier 2002 à Lausanne (Suisse). (JACQUES DEMARTHON / AFP)

La sortie du livre, puis l'enquête menée par la journaliste de L'Obs Emmanuelle Anizon, ont poussé le ministère des Sports à prendre ce sujet à bras-le-corps. Roxana Maracineanu, qui n'a pu cacher son émotion lors du documentaire, rappelle que 700 enquêtes sont actuellement en cours pour des faits d'agressions sexuelles, tous sports confondus, et visent 800 agresseurs.

Le documentaire Un si long silence sera suivi d'un débat animé par Julian Bugier (à 22h45), puis d'un autre documentaire inédit d'"Infrarouge", Ice thérapie (23h45).