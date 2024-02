Mondiaux de biathlon : le nombre de médailles françaises "est totalement hallucinant", s'enthousiasme le directeur des équipes de France

Aux mondiaux de biathlon, la France a terminé en tête du classement des pays, avec 13 médailles : six en or, une en argent et six en bronze.

"En termes de nombre de médailles, c'est totalement hallucinant, au-delà de toutes nos espérances", relève Stéphane Bouthiaux, directeur des équipes de France de biathlon, invité du "Club info" dimanche 18 février, à l'issue des mondiaux en République Tchèque. La France a terminé en tête du classement des pays, avec 13 médailles : six en or, une en argent et six en bronze.

L'équipe féminine a particulièrement brillé sur la compétition. Stéphane Bouthiaux explique cette réussite par "la moyenne d'âge encore relativement jeune donc elles sont toutes en pleine progression", par la saison qui a commencé sur "les chapeaux de roues donc la confiance s'est vite installée dans le groupe", et par le nombre de Françaises qui évoluent à haut niveau et qui permet donc d'avoir "une forte émulation".

Du côté des hommes en revanche, "le but est de revenir au niveau qui était le leur il y a deux ans, où on gagnait tout". "Ils se sont un peu perdus en route l'an dernier et en ce début de saison. À l'inverse des filles, la confiance s'est évaporée, hors on est dans un sport où la confiance fait toute la différence", souligne-t-il.