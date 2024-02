Mondiaux de biathlon : "On est dans une saison assez exceptionnelle", se réjouit le DTN de la Fédération française de ski

"On est dans une saison assez exceptionnelle pour nous", se réjouit dimanche 18 février sur franceinfo Pierre Mignerey, directeur technique national (DTN) de la Fédération française de ski, au lendemain d'une nouvelle victoire française aux Mondiaux de biathlon à Nove Mesto (République tchèque). Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont offert samedi à la France une 5e médaille d'or en remportant le relais féminin. "C'est relativement historique", réagit le DTN de la fédération, saluant ainsi l'exploit des Françaises qui ont remporté ce relais pour la première fois de leur histoire.

Avec ces dix médailles, dont cinq en or, la France reste en tête du classement des pays à ces Mondiaux. Les courses reines doivent encore se jouer dimanche avec la mass start féminine prévue à 14h15 et la masculine à 16h30. Et Pierre Mignerey l'assure, la France "vise l'or chez les femmes et chez les hommes". Il espère que les Bleus arriveront à "préserver [leur] position de leader au classement des nations", même s'il reconnaît que "la lutte sera difficile avec la Norvège".

Un "système qui marche depuis de nombreuses années"

Le directeur technique estime que cette moisson de médailles est le résultat d'un "système qui marche depuis de nombreuses années". Il salue à la fois les "compétences dans l'encadrement" et "le vivier de jeunes" sur lequel la France peut compter. Cela s'explique aussi selon lui, par l'attractivité croissante de ce sport, et aux grands noms français comme Quentin Fillon Maillet ou encore Martin Fourcade. "Quand on a des leaders, ça donne envie", ajoute-t-il.

Pierre Mignerey revient également sur l'ambiance au sein de l'équipe féminine, alors que Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet sont en conflit judiciaire dans une affaire de fraude à la carte bancaire. Le directeur technique national de la FFS assure qu'il "n'y a pas de problème au sein du groupe filles". Pierre Mignerey explique que "le staff a su amener tout le monde à passer outre cette affaire-là et à se concentrer sur le sport". Il affirme donc que ce groupe "vit bien malgré cette affaire", preuve en est le palmarès.