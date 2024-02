Biathlon : Justine Braisaz-Bouchet écrase la mass start et remporte son premier titre mondial en individuel

Final en apothéose pour l'équipe de France féminine de biathlon ! Après les victoires de Julia Simon sur le sprint et la poursuite, et ceux en relais féminin comme mixtes, les Bleues concluent ces Mondiaux de Nove Mesto par le sacre de Justine Braisaz-Bouchet sur la mass start, dimanche 18 février. Cette dernière a signé la course parfaite, survolant la concurrence sur les skis comme à la carabine avec un 20/20 au tir. Lou Jeanmonnot complète le festival tricolore avec la médaille de bronze.

Alors qu'il reste encore la mass start masculine à disputer, la délégation de Nove Mesto entre définitivement dans l'histoire du biathlon français avec 12 médailles. Le record des Mondiaux d'Oslo de 2016 est battu. Dimanche, Julia Simon termine 4e, l'Italienne Lisa Vittozzi privant les Françaises d'un nouveau triplé (réalisé sur le sprint). Au pied du podium, Julia Simon en restera à cinq médailles en six courses en République tchèque, mais aussi avec 4 médailles d'or qui lui permettent d'égaler le record de Martin Fourcade sur les mêmes Mondiaux (2016).

INCROYABLE, JUSTINE! ✨



The Olympic Mass Start Champion will be the Wold Champion in the Mass Start! 💥 pic.twitter.com/2yHqe3H8yd — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 18, 2024

Il n'y avait de toute façon absolument rien à faire face à cette Justine Braisaz-Bouchet-là. Dominatrice sur les skis depuis son retour à la compétition après une interruption d'un an à la suite de la naissance de son premier enfant, elle s'était montrée même supersonique samedi pour ramener le relais français féminin vers le titre. "JBB" a encore écrasé la meute. Plus rapide de 32 secondes en glisse que sa dauphine Vittozzi ou encore de 52 secondes par rapport à Julia Simon, la biathlète des Saisies était simplement seule sur une autre planète, physiquement, et a fait parler sa pleine maîtrise sur le pas de tir.

Braisaz-Bouchet confirme là son rang de championne olympique de la mass start acquis à Pékin. Titrée sur les relais femmes et mixte, la Française de 27 ans tournait autour de l'or en individuel après sa 2e place sur le sprint et sa 3e sur la poursuite. La voilà avec la panoplie complète, et ce premier titre en individuel sur des Mondiaux qui lui permet de devenir la 8e championne du monde française de biathlon.

5/6 pour Braisaz-Bouchet et Simon, quatrième médaille pour Jeanmonnot

Derrière elle, Lou Jeanmonnot a elle aussi ponctué ses Mondiaux d'une nouvelle médaille, sa quatrième à Nove Mesto, après le bronze sur le sprint. Auteure d'un 19/20 au tir, la révélation française de la saison n'aura pas grand-chose à se reprocher, derrière les 20/20 de Braisaz-Bouchet et Vittozzi.

Quatrième, Julia Simon n'a pas pu cacher une pointe de frustration, alors qu'elle visait une sixième médaille en six courses. "Ce qui m'a joué des tours, c'est que j'étais tout le temps en chasse-patate à cause de mes erreurs, a-t-elle expliqué à La Chaîne L'Equipe, avouant être frustrée mais soulagée de terminer la compétition. C'était très, très dur sur le pas de tir (17/20). Je n'ai vraiment pas très bien travaillé. Je n'avais aucune lucidité pour m'adapter."