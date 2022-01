Coupe du monde de biathlon : Julia Simon confirme son retour en forme sur le sprint d'Oberhof, Marte Olsbu Roeiseland intouchable

Oui, Julia Simon va mieux. Après un début de saison décevant, la biathlète d'Albertville confirme son retour au premier plan. Déjà en grande forme à Annecy Le Grand-Bornand, la Française a signé un nouveau podium, son troisième consécutif, à l'occasion du sprint d'Oberhof, vendredi 7 janvier. C'est son premier podium dans cette épreuve cet hiver.

Derrière l'intouchable Marte Olsbu Roeiseland (9/10), qui compte déjà quatre podiums cette saison dans cette discipline, Julia Simon termine ex-aequo avec Hanna Sola (+7.1), auteure du meilleur temps de ski aujourd'hui en Allemagne, à la faveur d'une fin de course particulièrement rapide.

22e podium tricolore cette saison

"Je suis super contente, c'est vraiment une course très bien construite même si cette petite balle debout me frustre un peu, a analysé Julia Simon à l'issue de la course chez nos confrères de la chaîne L'Equipe. Je suis super contente de la manière je ne me suis pas affolée. Les conditions étaient difficiles parce que la neige est lente, j'ai quand même réussi à sortir une bonne course".

OUI JULIA SIMON ! Deuxième place sur le sprint pour la Française, à égalité avec Hanna Sola ! #ChaletClub pic.twitter.com/6JTSkpU3YV — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 7, 2022

Une première encourageante pour Paula Botet

Avec cette deuxième place, Julia Simon rentre dans le Top 15 du classement général. Un Top 15 où l'on retrouvait déjà Anaïs Chevalier-Bouchet. Elle termine aujourd'hui à la 6e place (+26.3", 9/10 au tir). Toujours chez les Tricolores, pour sa première participation à une étape de Coupe du monde, la jeune Paula Botet (21 ans) s'est montrée à son avantage, en terminant à la 39e place et en signant un 9/10 au tir.

Le week-end allemand se poursuivra samedi avec les deux relais (mixte et single mixte), puis dimanche avec la poursuite.