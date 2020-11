Sport : reprise des activités en extérieur

Dégourdir ses petites jambes qui en avaient bien besoin. Depuis la reprise, samedi 28 novembre, des activités en plein air, les enfants s’en donnent à cœur joie. Les Français peuvent de nouveau courir, prendre l’air et pratiquer leur sport préféré. À Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), les cours de football amateur ont repris sous un beau soleil d’automne. "Avec le sport scolaire qui a continué, les enfants sont restés en forme. On les retrouve en meilleure forme qu’à la fin du premier confinement, donc tant mieux", témoigne Jérôme David, coordinateur bénévole de l’AS Ginglin-Cesson Saint-Brieuc.



Protocole sanitaire

Il convient, bien sûr, de respecter le protocole sanitaire mis en place : prise de température à l’entrée du stade, lavage des mains, vestiaires interdits et port du masque dès la sortie du terrain. La reprise concerne également les clubs de golf, même si le parcours de 18 trous n’est pas faisable pour l’instant. Et les parapentistes peuvent de nouveaux s’envoler, et éprouver les sensations uniques d'une liberté presque retrouvée.