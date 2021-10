Rugby : la LNR et la FFR s’entendent pour laisser 42 joueurs à disposition du XV de France pour les prochains rassemblements

Fabien Galthié pourra sélectionner un groupe élargi pour la tournée d’automne et le Tournoi des Six nations.

Pour les prochains rassemblements, le XV de France pourra compter sur un large groupe. Mardi 12 octobre, la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Fédération française de rugby (FFR) ont annoncé la mise à jour des modalités de sélection des internationaux pour la tournée d’automne et le prochain Tournoi des Six nations. Désormais, 42 joueurs seront mis à disposition de la sélection, comme cela avait été le cas cet été en Australie.

Les discussions menées par le Comité de Pilotage LNR-FFR ont abouti ce jour à un accord renforçant les modalités de collaboration entre les clubs du TOP 14 et le XV de France pour la saison 2021-2022.



[1/2] pic.twitter.com/QhISvaqj5y — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) October 12, 2021

Il est aussi précisé que pour chaque rassemblement, cinq clubs au minimum enverront entre un et trois joueurs, de façon à répartir le groupe entre le plus grand nombre de clubs. Les 42 joueurs sélectionnés seront rassemblés en début de semaine, et le groupe sera ensuite réduit à 28. Les 14 non-retenus devront être de retour à leur domicile le mercredi soir (la date butoir était prévue jusque-là le jeudi), pour qu’ils puissent prendre part aux entraînements avec leur club dès le lendemain.

Moins de joueurs conservés les weekends sans matchs

Enfin, les instances précisent que lors des deux weekends sans match international pendant le Tournoi des Six nations, seuls 23 joueurs ne pourront pas retourner jouer avec leur club pour les 18e et 20e journées de Top 14. Toutes ces dispositions ont été entérinées par la signature d’un nouvel avenant à la convention FFR-LNR pour la saison 2021-2022.

Pour son prochain match, le XV de France reçoit l'Argentine au Stade de France le 6 novembre. Suivront deux rencontres face à la Géorgie (14 novembre) et la Nouvelle-Zélande (20 novembre).