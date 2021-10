Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s'est confié dans un long entretien à Rencontres à XV. Il revient sur le XV de France et sa tournée d'automne, le racisme dans le rugby ou encore la Coupe du monde 2023.

"Quand on a gagné l'organisation de cette Coupe du monde, j'ai dit que c'était d'abord une aubaine considérable pour notre sport, explique Bernard Laporte. Puis, c'est l'opportunité pour cette équipe de France d'aller chercher un titre mondial, elle en a les capacités. Cela fait trop de Coupe du monde où l'on est derrière, pas en pole position. Si tu veux gagner, il faut être en pole position, c'est rarement le dernier qui gagne. Il faut être sur la grille de départ, et après on sait que cela se joue à rien."

Argentine, Géorgie et Nouvelle-Zélande en novembre

Pour sa tournée d'automne, le XV de France affrontera l'Argentine (6 novembre au Stade de France), la Géorgie (14 novembre à Bordeaux) et la Nouvelle-Zélande (20 novembre au Stade de France). Les Bleus se retrouveront ensuite pour le Tournoi des Six Nations 2022, à partir du 6 février.

