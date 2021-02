Rugby : 14 membres de l'équipe de de France ont été testés positifs au Covid-19

Le Covid-19 n’en finit plus de se propager en France. L’équipe de France de rugby est désormais elle aussi touchée. Dix joueurs et quatre membres de l’encadrement, dont l’entraîneur Fabien Galthier, ont été testés positifs, met en avant France 2, mardi 23 février. Les joueurs se soumettaient pourtant à des tests PCR trois fois par semaine et limitaient autant que possible les interactions avec l’extérieur. Ils portaient également tous leur masque.

Des tests positifs dès le 15 février

Mais rien n’arrête le Covid. "Il suffit d’une poignée de porte pour infecter, pour que la contamination se propage donc personne ne peut savoir", a déclaré Raphaël Ibanez, le manager du XV de France, dimanche 21 février sur Stade 2. Une piste se dessine toutefois petit à petit : en effet, Fabien Galthié a été testé le 15 février, le lendemain du match en Irlande, ce qui a pu laisser le temps au virus de se propager avant le test PCR suivant, qui a eu lieu 48 heures plus tard.

