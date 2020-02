DIRECT. Tournoi des six nations : regardez et commentez le match Galles-France à Cardiff, où le XV n'a plus gagné depuis 2010

Ce qu'il faut savoir

Vainqueurs contre l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22), les hommes de Fabien Galthié vont tenter samedi 22 février, d'arracher une troisième victoire consécutive dans le Tournoi de six nations, face au pays de Galles, dans le mythique Principality Stadium (ex-Millenium) de Cardiff. Le XV de France n'a plus gagné dans l'arène des Dragons rouges depuis 2010. Un choc à voir et à commenter, à partir de 17h35 sur franceinfo.fr.

Fickou titulaire à l'aile, Vakatawa signe son retour. Face aux Gallois, le centre Gaël Fickou glisse sur l'aile gauche pour pallier les forfaits de Damian Penaud et Vincent Rattez. Le centre Virimi Vakatawa, un temps blessé, fait son retour dans le XV de départ, aux côtés de l'ancien capitaine des champions du monde des moins de 20 ans, Arthur Vincent. En revanche, le pilier Jefferson Poirot, vice-capitaine lors du Mondial-2019 au Japon, ne figure pas dans le groupe.

Le XV tricolore. Bouthier - Thomas, Vakatawa, Vincent, Fickou - Ntamack, Dupont - Ollivon (capitaine), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille.

Le retour de Davies dans la mêlée galloise. Pour affronter les Français, le sélectionneur gallois Wayne Pivac a effectué deux changements, avec notamment le retour de Gareth Davies à la mêlée. Forfait lors du premier match contre l'Italie et entré en jeu contre l'Irlande, Davies prend la place de Tomos Williams, qui retrouve le banc. L'autre changement concerne le flanker Ross Moriarty qui prend la place d'Aaron Wainwright. Large vainqueur de l'Italie en ouverture du Tournoi (42-0) le Pays de Galles a ensuite perdu en Irlande (24-14). Le XV du Poireau devra s'imposer pour ne pas réduire quasiment à néant ses chances de victoire finale.

Le XV Gallois. Halfpenny - North, Tompkins, Parkes, J Adams - Biggar, Davies - Jones, Owens, Lewis - Ball, A W Jones (capitaine) - Moriarty, Tipuric, Faletau.