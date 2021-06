Des carrés de pelouse du stade du Rugby Club d'Auch vendus au profit de la Ligue contre le cancer

Un carré vert pour aider à la lutte contre le cancer... Le projet est né en avril dernier. Alors que le terrain du stade Jacques-Fouroux devait entamer une grande réfection, le Rugby Club d’Auch (RCA) a eu l’idée d'une initiative solidaire, dans l’esprit des valeurs du rugby. Des carrés de pelouse de 30cm X 30cm ont été vendus au prix de 20 euros. L’occasion pour les habitants et les supporters d'acquérir un morceau d’histoire. «Elle a vu passer des crampons de joueurs illustres, bien sûr des joueurs d’Auch, mais aussi les quatre internationaux qui aujourd’hui font briller notre équipe de France» raconte Jean-Michel Justumus, le président du RCA. Une pelouse qui collectionne les anecdotes, depuis 65 ans. « Il y des litres de sueur, des dents il parait et il y a également un joueur qui a perdu une alliance jamais retrouvée » rapporte un supporter, venu récupérer son petit bout de pelouse. Un parmi les deux mille carrés déjà réservés.

2000 carrés réservés

Cette opération solidaire, organisée en collaboration avec la municipalité et la Ligue contre le cancer, va permettre de collecter des fonds pour aider à financer l’achat d’un appareil de mammographie. Il équipera le service de dépistage et de lutte contre le cancer du sein du centre hospitalier du Gers, qui ne dispose que d'un seul appareil. Résultat, de nombreuses patientes sont contraintes de se rendre à Toulouse pour passer leur examen. Chaque année, seulement 40 % des Gersoises se font dépister. « Lorsque l’on vous dit "faites-vous dépister" et qu’il nous faut trois mois avant d’obtenir un rendez-vous, on n’est pas tout à fait en phase avec notre politique de prévention » regrette Nadia Benoît, présidente départementale de la Ligue contre le cancer.

Les travaux sur le stade ayant débuté, il n'est aujourd'hui plus possible de réserver son carré de pelouse. Mais l'opération de financement du mammographe se poursuit via la plateforme HelloAsso. Les responsables du club présenteront dans quelques jours les résultats de cette opération solidaire.