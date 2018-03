Tournoi des VI Nations : le XV de France se défait de ses rivaux anglais

Une joie instantanée et savoureuse. Cette victoire des Bleus, lors du "crunch" face aux rivaux anglais, fait du bien au moral des troupes tricolores. Ce samedi 10 mars, les Bleus se sont imposés (22-16) face au XV de la Rose, l'une des références mondiales. Dans ce match, les acteurs sont d'abord les buteurs : Owen Farrell pour les Anglais, Maxime Machenaud pour la France. Un duel à distance, où le fil du match évolue en fonction des pénalités - trois de chaque côté. À la pause, le XV de France tient tête à ses rivaux (9-9), et ce malgré quelques fautes techniques.

Quatre années d'attente

Au retour des vestiaires, les Bleus trouvent de l'allant et prenne les devants après un plaquage haut et un essai de pénalité. Le score est alors de (16-9). Les Britanniques sont alors déboussolés et assistent à la marée bleue revenir sur elle. Malgré quelques hésitations en fin de match, l'exploit est alors à portée des Bleus et tiennent bon. Score final : (22-16). Quatre année que ce n'était pas arrivé. D'autant que les Bleus ont également renoué avec la victoire à Saint-Denis après une année de disette.

Le JT

Les autres sujets du JT