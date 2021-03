Tournoi des Six Nations : les Écossais douchent les espoirs des Bleus

Comme en 2020, les Bleus finissent à la deuxième place du Tournoi des Six Nations. Battus vendredi 26 mars au Stade France par les Écossais, les hommes de Fabien Galthié ne sont pas parvenus à se défaire d’une partie serrée, et ont même craqué dans les dernières minutes. "C’est forcément une grosse déception, aussi pour tous les gens qui nous ont soutenu, donc c’est pas simple ce soir", reconnaissait le capitaine Charles Ollivon à l’issue de la rencontre.

Première victoire de l’Écosse en France depuis 22 ans

Pour remporter le tournoi, le XV de France devait marquer au moins quatre essais et gagner par plus de 20 points d’écart. Devant au score à la mi-temps, les Français n’ont jamais réussi à creuser l’écart avec les Écossais. Pire, ils les ont vus marquer un dernier essai dans les arrêts de jeu, alors que l’arrière Brice Dulin avait récupéré le ballon et aurait pu botter en touche et signer une nouvelle victoire dans ce tournoi. Les Bleus s’inclinent finalement 23 points à 27. "Ce soir on a couru après ce titre et peut être qu’on a mélangé certains domaines, on voulait peut-être trop marquer rapidement", regrettait Gaël Fickou. L’Écosse n’avait plus gagné en France depuis 22 ans.