Top 14 : Biarritz surclasse Bordeaux-Bègles, Perpignan battu largement par Brive... Ce qu'il faut retenir de la première journée

Les deux promus Biarritz et Perpignan débutaient leur saison de Top 14 contre Bordeaux-Bègles et Brive.

La saison de Top 14 vient tout juste de débuter samedi 4 septembre avec déjà une surprise ! De retour dans l’élite après sept ans de Pro D2, le Biarritz Olympique a créé la sensation en battant Bordeaux-Bègles tandis que Perpignan s'est lourdement incliné contre Brive. Avant le derby francilien entre le Stade Français et le Racing et le choc entre Toulon et Montpellier, voici ce qu’il faut retenir de cette journée placée sous le signe de l’ovalie.

Biarritz un retour en fête

Promus de Pro D2, les Biarrots ont soigné leur retour dans l'élite en s’imposant contre l’un des favoris pour le titre, Bordeaux-Bègles, cet après-midi (27-15). Auteur d’un premier quart d’heure tonitruant, le Biarritz Olympique, emmené par un très grand Brett Herron, n’a eu besoin que de 45 minutes pour décrocher un bonus offensif, avant de le perdre à la 74e. "On a pris une leçon d'enthousiasme, une leçon de courage (...), une leçon de rugby", a avoué l'entraîneur de l'UBB, Christophe Urios, après la rencontre. Le club du Pays basque signe donc une première victoire retentissante et peut se permettre de rêver.

#TOP14 #BOUBB - J1

Après 7 ans d'absence le @BOPBweb fait son retour dans l'élite par la grande porte avec ce succès inaugural !pic.twitter.com/nl3K94y2ns — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 4, 2021

Une grosse défaite d'entrée pour Perpignan

Si le retour dans l’élite a souri à Biarritz, ça n’a pas été le cas pour Perpignan. Les Catalans ont perdu contre Brive (36-15), lors de cette première journée de Top 14. Malgré leur indiscipline, les Brivistes ont pu compter sur un Enzo Hervé de gala, pour remporter cette rencontre. Étincelant, le demi d'ouverture français a aplati un essai et marqué 16 points entre les perches en première période, ne laissant aucune chance à son adversaire du jour. Plus entreprenant, le CAB a inscrit trois essais, suffisants pour récolter le bonus offensif.