Six nations 2024 : dynamique positive à maintenir, défi physique, face-à-face à l'ouverture… Les clés du Crunch entre le XV de France et l’Angleterre

Pour finir en beauté. Après sept semaines de compétition, le XV de France boucle son Tournoi des six nations par le Crunch contre l'Angleterre, samedi 16 mars, à Lyon. Face à leurs meilleurs ennemis, les Bleus veulent conclure cette édition 2024 sur une bonne note, avec une victoire et une remontée au classement général. Franceinfo: sport vous présente les clés du match.

Conserver la dynamique du pays de Galles

Les Bleus se sont mis dans les meilleures conditions pour aborder cette rencontre. Après un début de Tournoi balbutiant, ils ont enfin rassuré en décrochant une victoire sérieuse et aboutie le week-end dernier au pays de Galles (45-24). "Avec des changements, de la fraîcheur, de l’émulation dans le groupe, l'équipe de France a sorti un très bon match face aux Gallois", note Vincent Clerc, consultant France Télévisions. A Cardiff, les Bleus ont retrouvé de la connexion, du jeu et de l’efficacité offensive, avec cinq réalisations, et un premier bonus offensif décroché. "Ils ont pris des initiatives, tenu le ballon, mis beaucoup d’intensité offensive et défensive. Il va falloir continuer dans ce registre-là", assure l'ancien Toulousain.

Mais en face, le XV de la Rose arrive aussi redynamisé après avoir fait tomber à domicile l'épouvantail irlandais. Sans compter que les Anglais seront sans doute revanchards après la claque reçue à Twickenham il y a un an dans le dernier Crunch disputé entre les deux équipes (53-10). "On a deux équipes qui ont retrouvé de la confiance", résume Dimitri Yachvili, consultant France Télévisions. Ajoutez à cela une possibilité, aussi infime soit-elle, de décrocher le titre pour les deux formations (en fonction du résultat de l’Irlande plus tôt dans la journée), et le cadre est posé.

Répondre au défi physique

Face à une équipe anglaise connue pour sa puissance, le match va aussi se jouer sur le plan physique. Alors que les Bleus ont ferraillé avec le pack le plus léger du Tournoi au pays de Galles, ils seront ce week-end aux prises avec un pack anglais plus lourd (911 kilos) et très expérimenté. "L'Angleterre a une bonne conquête, des joueurs d’expérience devant, on sait qu’ils ont l’habitude de jouer ce genre de matchs, ils ont des joueurs qui ont faim, à l’image de la troisième ligne, on est avertis", a prévenu le capitaine tricolore Grégory Alldritt. "Les Anglais sont physiquement plus dominants, ça va se ressentir sur les phases de conquête, ils ont des avants qui ont habitude d’avancer", a abondé son entraîneur de la conquête Laurent Sempéré, qui a ciblé le secteur comme "déterminant".

La clé se trouve aussi dans la récupération, alors que le Tournoi touche à sa fin, que la quatrième et la cinquième journée s'enchaînent, et que les Bleus ont un jour de repos de moins que leurs adversaires. Mais le XV de France s'est bien préparé, selon Grégory Alldritt : "On a favorisé la récupération et la stratégie, on a eu un entraînement mercredi et aujourd'hui le captain's run pour les derniers réglages. L'équipe a plutôt bien récupéré et sera prête samedi."

Un duel de 10 pour dicter le tempo

Sur la pelouse du Groupama Stadium, le match va aussi se jouer à l’ouverture. Côté tricolore, Thomas Ramos enchaîne une deuxième titularisation au poste, après sa sortie très réussie avec le numéro 10 dans le dos à Cardiff. "Il a joué de façon très intelligente, en gérant, sans faire n’importe quoi, tomber dans l’euphorie ou surjouer", explique Vincent Clerc. Buteur attitré des Bleus, le Toulousain est le deuxième meilleur marqueur de points de ce Tournoi, juste derrière Finn Russell.

Rugby : le XV de France se prépare pour son dernier match face à l'Angleterre Pour leur dernier match du Tournoi, le XV de France affrontera samedi soir l'Angleterre au Groupama Stadium. Grâce à leur victoire face aux Pays de Galles dimanche dernier, le groupe de Fabien Galthié est beaucoup plus serein et prépare au mieux la rencontre. (.)

Chez les Anglais, George Ford, titulaire depuis le début de la compétition, et au jeu plutôt prudent, ne fait pas l’unanimité. Le joueur de Sale est concurrencé par Marcus Smith, forfait pour les premières rencontres et de retour de blessure, mais qui a fait ses preuves sur les minutes de jeu qu’il a grappillées. Comme un symbole, c’est lui qui a passé le drop qui a fait tomber les Irlandais."L'Angleterre est une équipe qui se cherche un peu, à l’image du poste de demi d’ouverture. George Ford a joué la semaine dernière mais c’est plus Marcus Smith qui a fait la différence sur son entrée en jeu", analyse Dimitri Yachvili.

Éviter le zéro pointé à domicile

C’est une petite anomalie que les Bleus vont vouloir corriger. Après quatre matchs disputés dans ce Tournoi, ils ne comptent toujours aucune victoire à domicile. En ouverture à Marseille, ils ont été écrasés par l’Irlande (38-17), avant de buter trois semaines plus tard face à l’Italie à Lille (13-13). "On n’a pas toujours rassasié nos supporters, on ne leur a pas toujours offert ce qu’on voulait, samedi on a une chance de le faire, on est déterminé et on veut sortir une grosse performance pour les rendre fiers", a asséné Grégory Alldritt en conférence de veille de match.

Depuis le passage à six nations en 2000, l’équipe de France n’a jamais bouclé une campagne sans victoire à domicile. "On a hâte d’y être, d’enfin envoyer tout ce qu’on a et de rendre fier notre public", a poursuivi le capitaine. Hasard de l’organisation, ils retrouvent le stade qui a vu leur dernière victoire à domicile, lors de l’ultime match de poules que la Coupe du monde contre l’Italie pour valider la qualification en quarts de finale (60-7).