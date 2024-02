Six nations 2024 : Antoine Dupont, une si grande absence pour le XV de France

Pour les Bleus, ce Tournoi des six nations a déjà un goût particulier. Le XV de France, qui retrouve les terrains pour son entrée dans la compétition face à l’Irlande, vendredi 2 février (à 21h en direct sur France 2 et france.tv), doit composer en ce début d’année avec un absent de marque : son capitaine Antoine Dupont.

Parti tenter l’aventure du rugby à sept dans l’optique de disputer les Jeux olympiques à Paris, Antoine Dupont doit faire l’impasse et ne disputera pas la grand messe annuelle du rugby européen, une première depuis 2016. Le week-end du 25 février, alors que ses coéquipiers affronteront l’Italie à Lille, il découvrira, à 7 700 kilomètres de là, le circuit mondial lors de son premier tournoi à sept à Vancouver. Une absence aux conséquences multiples, qui attire la lumière et l’attention, et à laquelle les Bleus vont devoir s’habituer.

Une absence qui fait parler

Cette situation était attendue et organisée, a insisté cette semaine à Marcoussis le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié. "Ça fait maintenant deux ans qu’Antoine a proposé et émis la volonté de participer aux JO. Il a été construit un projet, toute une procédure qui l’amènent à se préparer sur ces six mois", a-t-il assuré, interrogé sur l’adaptation autour de l’absence du capitaine.

"C’est quelque chose qui était clairement identifié, donc il n’y a pas de réaction particulière à part accompagner le joueur à travers le projet équipe de France en général." Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France en conférence de presse

Mais même anticipée, l'absence du demi de mêlée se fait ressentir et ne vient pas sans interrogation, que le collectif bleu va vite devoir balayer. Sans Antoine Dupont, le XV de France perd d'abord un facteur X de choix sur le terrain. Cadre incontesté des Bleus, il a disputé 32 matchs internationaux depuis 2020, étant le 4e joueur le plus utilisé par Fabien Galthié.

Fabien Galthié observe Antoine Dupont à l'échauffement avant le match de la Coupe du monde contre la Namibie, le 21 septembre 2023. (AFP)

"Antoine Dupont a ses qualités, que personne ne possède. C'est un joueur exceptionnel capable de faire des choses que personne ne fait. Il n’y a que lui qui a certains superpouvoirs, on va dire, sourit Dimitri Yachvili, ancien numéro 9 international et consultant France Télévisions. Le demi de mêlée tricolore possède des qualités offensives certaines. L'année dernière, il s'était illustré en battant 17 défenseurs en cinq matchs. "Antoine a cette capacité de faire des différences dont lui seul est capable. Au-delà du jeu classique du demi de mêlée, de la gestion du jeu, un jeu au pied magnifique, un courage hors norme, il est capable de passer dans des trous... On pense qu'on l'attrape et on ne l'attrape pas. On serre les bras et d'un coup il n'y est plus", expliquait Guy Novès, qui l'a lancé sous le maillot bleu, à Eurosport, en mars 2023.

Antoine Dupont est aussi actif sur le plan défensif, et n'hésite pas à multiplier les plaquages (13 face à l'Ecosse en 2022, autant que Jelonch et Alldritt, par exemple), ce qui lui vaut parfois le surnom de "9e avant". Son jeu au pied d'une précision extrême, comme ce soir fou d'Angleterre-France à Twickenham, lui permet d'alterner jeu court et jeu long, des deux pieds. "Il a l'énorme force d'un première ligne ou d'un troisième ligne. Il a la défense d'un centre, la rapidité d'un ailier, l'intelligence d'un ouvreur", résumait l'entraîneur de La Rochelle Ronan O'Gara à Rugbypass pendant le Mondial. Autant d'aspects qui vont manquer aux Bleus. "Après, ils sont tous professionnels, ils sont tous capables de s'adapter", estime Dimitri Yachvili. En son absence, le Toulousain sera suppléé par Maxime Lucu, son remplaçant désigné ces dernières années, tandis que Nolann Le Garrec prendra place sur le banc.

Un manque sur et en dehors du terrain

Les Bleus devront aussi faire sans le leadership de celui qui les a menés pendant un an et demi. "Antoine, c'était le capitaine de l'équipe et l'un des meilleurs joueurs du monde. Il va manquer à tout le groupe, que ce soit sur le terrain ou dans la vie, au quotidien", a concédé Thomas Ramos. Le Toulousain était ainsi un membre du groupe de six leaders mis en place par Fabien Galthié. Au centre de l'équipe, Dupont est aussi un précieux relais dans les échanges avec les arbitres.

Le sélectionneur et son staff ont choisi de confier le capitanat au Rochelais Grégory Alldritt, un successeur déjà adoubé par le grand absent lui-même. "Je suis très content que ce soit Greg. Je ne suis pas du tout inquiet pour lui. Il saura remplir son rôle et sera très bien épaulé sur le terrain avec d'autres cadres qui sont encore là, des joueurs d'expérience autour", a déclaré Antoine Dupont avant le match de Toulouse contre le Racing en championnat le week-end dernier.

Les capitaines de l’édition 2024©️



🇫🇷 Grégory Alldritt pic.twitter.com/L0jbm9csLd — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) January 28, 2024

La vie sans Antoine Dupont, les Bleus y ont déjà un peu goûté, contraints et forcés, lors du Mondial à la maison, après la blessure de leur capitaine contre la Namibie au cours de leur troisième match de groupe. Avec son forfait face à l’Italie et son absence pendant plus de deux semaines des terrains, les joueurs avaient alors découvert le spectre du vide laissé par le Toulousain, et la réalité d’évoluer sans lui. Quatre mois et demi plus tard, dans ce même stade qui avait vu le meilleur joueur du monde 2021 sortir sur blessure, les Bleus lancent un nouveau cycle.