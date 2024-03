Six nations 2024 : Colombe, Meafou, Depoortere et Barré, une première "extraordinaire" avec le XV de France à Cardiff

Sous les applaudissements des nombreux supporters français présents dans les travées du Millennium Stadium, ils ont tous les quatre profité, chacun à leur rythme, de leur premier tour d'honneur sous le maillot de l'équipe de France. La victoire aboutie (45-24) des Bleus à Cardiff, dimanche 10 mars, a sans doute eu un goût encore plus particulier pour Emmanuel Meafou (Toulouse), Nicolas Depoortere (Bordeaux-Bègles), Léo Barré (Stade français) et Georges-Henri Colombe (La Rochelle), qui fêtaient leur première sélection internationale, les trois premiers en tant que titulaires, le Rochelais en sortie de banc.

Journée 4 : Georges-Henri Colombe inscrit son premier essai et donne l’avantage aux Bleus à un quart d’heure de la fin Entré en jeu il y a une dizaine de minutes, le pilier du Stade rochelais, Georges-Henri Colombe permet aux Bleus de prendre les commandes de ce match du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. Après une longue séquence de domination, les Français parviennent à franchir la ligne d’en-but grâce à la puissance de son pilier qui inscrit au passage son premier essai pour ses débuts chez en équipe nationale.

Après le coup de sifflet final, dans les entrailles du Millennium, tous ont fait part de leur "fierté" et de leur bonheur. "Je suis très heureux, c'est un rêve de gosse qui se réalise", a apprécié Nicolas Depoortere, âgé de 21 ans comme Léo Barré, au micro de France 2. "Jouer avec cette équipe, avec ce pays, c'est énorme, c'est un rêve", a savouré de son côté Emmanuel Meafou (25 ans), le deuxième ligne australien naturalisé français en novembre, avant d'aller saluer les supporters avec son bébé dans les bras. Un moment unique pour celui qui a mis derrière lui plusieurs mois de rendez-vous manqués avec les Bleus. "Je veux féliciter les joueurs entrés, qui ont fêté leur première cape (...) Ils nous apportent leur talent", a mentionné Fabien Galthié en conférence de presse.

Félicités par le sélectionneur et les coéquipiers

Entré dans la première vague de changements, autour de la 50e minute, pour suppléer Uini Atonio au poste de pilier droit, un schéma bien familier pour les deux Rochelais, Georges-Henri Colombe (25 ans) n'avait sans doute pas imaginé qu'il irait délivrer son équipe avec un premier essai symbolique, qui a lancé les vingt dernières minutes de très bonne facture du collectif bleu. "C'est beaucoup de fierté, je suis très heureux d'avoir pu participer à cette grande victoire. On a bien préparé ce match toute la semaine, je suis très heureux", a-t-il réagi au micro de France 2 peu après le coup de sifflet final. "On sait très bien de quoi ils sont capables. On les a trouvés très bons, bravo à eux", a tenu à féliciter Julien Marchand en zone mixte.

Les novices, en particulier les plus jeunes, ont aussi mesuré les attentes et la réalité du rugby de très haut niveau. "Ça cogne fort, ça va vite", a ainsi retenu le Bordelo-béglais Nicolas Depoortere, qui a aussi apprécié le second acte "extraordinaire", où les Bleus ont "accéléré le jeu" et "enchaîné les essais".

Pas déstabilisés par l'ambiance chaude

S'ils ont été impressionnés par l'ambiance, dans l'un des stades les plus chauds du rugby mondial, les quatre débutants ne se sont pas laissé déstabiliser. "Forcément, il y avait de l'appréhension", a reconnu avec le sourire Nolann Le Garrec, pas "bleu", mais titulaire pour la première fois avec le XV de France. Le Racingman a plusieurs fois évoqué le stade et l'ambiance. "Je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu plus tendu."

Thomas Ramos, lui, les a trouvés prêts et au niveau : "On a essayé de les accompagner au mieux possible toute la semaine. Mais ce sont des mecs qui jouent pour la plupart toutes les semaines en Top 14, voire en Coupe d'Europe, donc ils sont très matures pour leur âge." "Et ils peuvent montrer encore plus", a assuré de son côté Julien Marchand, qui côtoie "Manny" Meafou à Toulouse. Certains d'entre eux auront peut-être la possibilité d'enchaîner, dès samedi prochain, contre l'Angleterre, et de capitaliser sur cette bonne première.