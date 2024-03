Six nations 2024 : Irlande, Angleterre, Écosse et France... Quels scénarios de sacre pour les quatre prétendants à la victoire finale

Pour la deuxième fois depuis l'instauration des points de bonus offensifs et défensifs, quatre équipes peuvent encore remporter le Tournoi des six nations avant la dernière journée, samedi.

Si la victoire bonifiée du XV de France contre le pays de Galles (24-45), dimanche 10 mars, n'a pas totalement rebattu les cartes dans cette 25e édition du Tournoi des six nations, elle a au moins eu le mérite de laisser les Bleus en vie. Les coéquipiers de Grégory Alldritt comptent en effet cinq points de retard sur l'Irlande, et peuvent encore mathématiquement espérer décrocher une improbable victoire finale, au même titre que l'Écosse et l'Angleterre. Reste que l'Irlande, tenante du titre, est la mieux placée pour se succéder... Focus sur les différents scénarios qui couronneraient les Bleus, et les chances de leurs concurrents.

L'Irlande sacrée si...

Le XV du Trègle a son destin en mains. Leaders depuis le début de la compétition, les Irlandais ont subi un revers inattendu à Twickenham, et ne comptent plus que quatre points d'avance sur leur bourreau anglais. Protégés par ce petit matelas, les coéquipiers de Bundee Aki remporteront le Tournoi en cas de succès contre l'Écosse lors de la dernière journée (samedi 16 mars à 17h45 en direct sur France 2 et france.tv), quels que soient les autres résultats.

Ils seront également titrés en cas de match nul, ou de défaite avec le point de bonus défensif. Cette dernière situation implique cependant que l'Angleterre ne batte pas l'équipe de France avec le bonus et par plus de 83 points d'écart. Si les hommes d'Andy Farrell s'inclinent sans bonus, il faudra alors qu'ils comptent sur une victoire anglaise ou française sans le moindre bonus, pour soulever le trophée. Dans ce cas, les Irlandais deviendraient les premiers à s'imposer deux fois de rang dans le Tournoi depuis l'Angleterre en 2016-2017.

L'Angleterre sacrée si...

Dauphins des Irlandais après leur succès retentissant contre le numéro 1 mondial, les Anglais réalisent un excellent hiver, dans la continuité d'une Coupe du monde où ils avaient terminé sur la troisième marche du podium. Avec quatre longueurs de retard au classement, les hommes de Steve Borthwick sont condamnés à l'exploit à Lyon, contre le XV de France (samedi 16 mars à 21 heures en direct sur France 2 et france.tv), pour soulever le trophée.

L'Angleterre sera sacrée championne de cette édition 2024 si elle s'impose avec le bonus offensif face aux Bleus, et que dans le même temps l'Irlande s'incline contre l'Écosse sans prendre le moindre point de bonus. Si les Irlandais venaient à prendre un point de bonus, il faudrait à Maro Itoje et aux siens cette fameuse victoire contre les Bleus par 83 points d'écart...

L'Écosse sacrée si...

Entrons dans le monde farfelu de la science-fiction. Défaite par l'Italie lors de la quatrième journée, l'Écosse a laissé filer une chance inouïe de revenir à hauteur de l'Irlande. Troisièmes au classement, les Écossais ont paradoxalement leur destin en grande partie entre leurs mains.

L'Écosse sera sacrée championne si elle s’impose à Dublin par 39 points d'écart, et sans laisser le point de bonus offensif au XV du Trèfle. Dans le même temps, l'Angleterre ne doit pas gagner contre la France, tout en évitant que les Bleus n'inscrivent plus de 7 essais en cas de succès. Dans cette situation, les coéquipiers de Finn Russell pourront soulever leur premier trophée depuis 1999.

La France sacrée si...

Au sortir de la contre-performance face à l'Italie à Lille, difficile de parler de titre côté français. Ça l'est toujours autant, mais les espoirs ne sont pas à 100% éteints. Quatrièmes au classement à cinq points de l'Irlande, les Bleus comptent la même différence de points que l'Écosse, troisième, et sont seulement devancés au nombre d'essais (11 pour l'Écosse, 10 pour le XV de France), ce qui les place dans la situation la plus complexe parmi les quatre prétendants.

La France sera sacrée championne si elle bat l'Angleterre avec le point de bonus offensif, et que dans le même temps, l'Écosse domine l'Irlande sans qu'aucune des deux équipes ne prenne le moindre bonus. Les Bleus doivent, de cette manière, combler un retard de 76 points sur les Irlandais, en marquant au moins huit essais. Si l'Ecosse prend le bonus contre le XV du Trèfle, les Bleus devront inscrire au moins deux essais de plus que le XV du Chardon. Leur victoire doit donc être plus large que celle de l'Écosse contre l'Irlande, pour rester devant les hommes de Greg Townsend à la différence de points. Des chances infimes donc, mais qui existent...