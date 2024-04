Six nations 2024 : garder la dynamique, gérer les absences, dominer à l'extérieur... Les clés du match entre le pays de Galles et le XV de France

Une dernière marche avant la finale. A l'heure de se déplacer au pays de Galles, dimanche 21 avril à 16h15 (en direct sur France 2 et france.tv), le XV de France, deuxième à six points de l'Angleterre, doit engranger un maximum de confiance avant de retrouver le XV de la Rose six jours plus tard.

Pour que le rêve de remporter la compétition pour la première fois depuis 2018 reste intact, la défaite est interdite face au XV du Poireau, défait trois fois en autant de rencontres, à l'Arms Park de Cardiff. Franceinfo: sport vous présente les clés du match.

Continuer à jouer pour valider le projet

Après leur festival face à l'Italie le 14 avril, les Tricolores devront capitaliser sur une dynamique offensive retrouvée pour faire tomber les Galloises chez elles. Au cœur du projet de jeu proposé par Gaëlle Mignot et David Ortiz, l'envie d'avancer et de faire vivre le ballon a trouvé de l'écho face aux Transalpines. Dans un secteur qui péchait jusqu'ici, les Bleues se sont libérées, à l'image d'une première ligne qui n'a eu de cesse de relever les ballons pour mettre de la continuité dans le jeu français.

"Cette année, nous avons effectué quelques changements dans le projet de jeu, ce qui nous permet de jouer après contact et de se faire un peu plus de passes", rappelait d'ailleurs la capitaine, Manae Feleu, en début de semaine.

Ce besoin de confirmer résonne dans les propos de la troisième ligne Charlotte Escudero, qui insiste sur le besoin de garder cet allant. "On doit encore marquer le coup, a insisté la Toulousaine en conférence de presse. On ne doit pas passer à travers, c'est un match hyper important pour continuer sur notre lancée. On avance étape par étape avant le dernier match à Bordeaux", contre l'Angleterre le 27 avril.

S'affirmer à l'extérieur

L'échantillon n'est pas large, puisque les Françaises n'ont pour l'instant disputé qu'un match en dehors de leurs bases en 2024, mais le XV de France n'a pas brillé en dehors de l'Hexagone. Une victoire arrachée face à l'Ecosse le 30 mars, qui n'avait pas levé les doutes quant au potentiel de cette jeune équipe. Ces réserves se sont éloignées après le convaincant succès face aux Italiennes, mais demandent à être définitivement écartées.

En grande difficulté dans ce tournoi, les Galloises n'ont tenu la dragée haute à leurs adversaires qu'une seule fois, à domicile, face à l'Ecosse (défaite 20-18). Un résultat qui montre que les locales ne se laisseront pas marcher dessus par les Tricolores.

En début de semaine, l'arrière française Emilie Boulard abondait d'ailleurs dans ce sens. "Les matchs contre le pays de Galles sont toujours très compliqués, surtout là-bas", prévient-elle, alors que la pilier Assia Khalfaoui, qui a conscience qu'"elles doivent nous attendre", notait la solidité des rangs adverses et leur envie.

Composer avec les absentes

Pour contrer des Galloises qui s'appuient notamment sur la puissance de leur pilier Sisilia Tuipulotu, les Françaises devront surtout régler quelques détails derrière. "On les a beaucoup étudiées à la vidéo : les scores qu'elles encaissent ne reflètent pas leur niveau. C'est une équipe avec des trois-quarts hyper rapides, qui envoient du jeu", relève Khalfaoui, élue joueuse du match contre l'Italie.

Six nations : les septistes débarquent dans le XV de France

La ligne de trois-quarts française sera notamment privée de deux titulaires habituelles, Marine Ménager et Nassira Kondé, toutes deux victimes de commotions lors du dernier match. Les septistes Anne-Cécile Ciofani, Chloé Jacquet et Joanna Grisez sont, elles, titularisées. Dans une équipe qui avait peu fait tourner depuis le début de la compétition, les entrantes devront mettre le doute dans la tête du duo de sélectionneurs avant le dernier grand rendez-vous de cette édition 2024. "C’est stimulant pour nos cadres d’avoir de nouvelles joueuses [....]Toute notre ligne de trois-quarts se sent portée", a assuré David Ortiz vendredi.

Ne pas tomber dans la facilité

Elles l'ont répété à l'envi durant la semaine : les Bleues ne pensent qu'à ce week-end. Quand la deuxième ligne Madoussou Fall rappelle qu'il "ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs", elle souligne surtout l'état d'esprit des Tricolores, vigilantes avant de jouer un match considéré largement à leur portée. "On s'est vraiment dit qu'on se focalisait sur le pays de Galles d'abord", a déclaré la joueuse du Stade bordelais. Le risque de se projeter sur l'Angleterre, c'est de ne pas penser au prochain match, qui est important."

D'autant que Fall, comme Escudero, est bien consciente qu'une contre-performance réduirait à néant leurs chances de victoire finale : "On ne peut pas se permettre de galvauder ce match et de penser directement à l'Angleterre sans avoir la tête à ce week-end."