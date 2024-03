Tournoi des six nations : les Bleues battent laborieusement l'Ecosse, leur deuxième victoire en deux matchs

Le minimum syndical pour enchaîner. Une semaine après sa victoire inaugurale contre l’Irlande, le XV de France a signé un second succès en s'imposant d’une courte tête en Ecosse (15-5), samedi 30 mars, au Hive Stadium d’Edimbourg, lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations. Sous un vent violent, longtemps frustrées par un manque d’efficacité et menées après avoir encaissé le premier essai (35e), les Bleues ont trouvé les ressources pour reprendre les devants grâce à un essai de Kelly Arbey peu après le retour des vestiaires (53e). Elles ont scellé leur succès grâce à un essai d'Emeline Gros en fin de rencontre (80e+1).

Avec ce second succès en autant de sorties, les Bleues reprennent provisoirement la tête du classement général, position qu’elles avaient déjà occupée à l’issue des deux premiers matchs de la première journée, et en attendant le résultat des Red Roses anglaises un peu plus tard dans l’après-midi face au pays de Galles (17h45).