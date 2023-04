Six nations 2023 : Romane Ménager de retour, Annaëlle Deshayes présente avec les Bleues pour préparer les trois derniers matchs du Tournoi

La FFR a dévoilé, mercredi, les 37 joueuses convoquées pour préparer les trois derniers matchs du Tournoi des six nations (contre l'Ecosse, le pays de Galles et l'Angleterre), en avril.

Un renfort de poids pour la fin du Tournoi. La Fédération française de rugby (FFR) a dévoilé, mercredi 5 avril, la liste des 37 joueuses convoquées par Gaëlle Mignot et David Oritz pour préparer les trois dernières rencontres du Tournoi des six nations, contre l'Ecosse (16 avril à Vannes), le pays de Galles (23 avril à Grenoble) et l'Angleterre (29 avril à Twickenham). Le XV de France enregistre notamment le retour de la troisième ligne Romane Ménager. La Montpelliéraine aux 54 sélections avait quitté le premier rassemblement mi-mars et manqué les deux premières rencontres, remportées en Italie (22-12) et en Irlande (53-3).

"Nous allons pouvoir compter sur le retour de Romane Ménager qui retrouve sa place dans le groupe" a apprécié Gaëlle Mignot dans le communiqué de la FFR. La Grenobloise Téani Feleu, appelée pour remplacer la numéro 8 française, quitte donc le groupe et sa soeur jumelle Manaé, titulaire lors des deux premiers matchs, est bien présente dans le groupe des avants.

Premier match à la maison contre l'Ecosse

A noter aussi la convocation de la première ligne Annaëlle Deshayes. Titulaire indiscutable du XV de France, la joueuse du Stade Bordelais a été suspendue jusqu'à la fin du Tournoi après son carton rouge reçu contre l'Irlande samedi. Mais elle pourrait voir sa sanction réduite et faire son retour contre l'Angleterre lors de la dernière journée.

"Ce dernier enchaînement de trois matchs doit nous permettre de valider les acquis des premiers matchs en y intégrant de nouveaux aspects", a de son côté analysé David Ortiz. "Un élément primordial va être le public : nous allons enfin pouvoir jouer en France dans des

stades avec les tribunes pleines." Première rencontre devant le public français, à Grenoble, le dimanche 16 avril face aux Ecossaises.