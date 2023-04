Six nations 2023 : la Française Annaëlle Deshayes suspendue jusqu'à la fin du Tournoi

Annaëlle Deshayes, qui a écopé d'un carton rouge samedi en Irlande (53-3) pour plaquage dangereux, est suspendue jusqu'à la fin du Tournoi des six nations, a annoncé mardi le comité organisateur.

Tout avait été trop parfait. Après la large victoire du XV de France face à l'Irlande (53-3), samedi 1er avril, les Bleues attendaient la décision du comité organisateur concernant la sanction d'Annaëlle Deshayes. Exclue pour un plaquage dangereux, la pilière française a finalement été suspendue jusqu'à la fin du Tournoi, la commission ayant estimé, mardi 4 avril, qu'elle avait touché la tête de la troisième ligne centre irlandaise "avec l'épaule".

Compte tenu de plusieurs circonstances atténuantes en sa faveur, notamment "son aveu précoce de culpabilité", "ses remords et son intérêt sincère" pour la victime, ainsi que son dossier disciplinaire vierge, la sanction, initialement de six semaines, a été réduite à trois semaines. Elle devrait toutefois manquer les trois dernières rencontres des Bleues, face à l'Ecosse le 16 avril, au pays de Galles le 23 et enfin en Angleterre le 29.

Une sanction réduite ?

Toutefois, la joueuse du Stade bordelais (27 ans, 42 sélections) a elle-même demandé à suivre un atelier de sensibilisation destiné aux joueurs et joueuses sanctionnés d'un carton rouge pour contact avec la tête d'un adversaire. Si elle valide ce stage, sa sanction sera ramenée à deux semaines. Elle pourrait ainsi espérer signer son retour pour ce qui s'annonce déjà être la finale du Tournoi, contre l'Angleterre, à Twickenham.