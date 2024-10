Rugby : Florian Grill réélu à la tête de la Fédération française

Il a été conforté dans son poste. Le président sortant de la Fédération française de rugby (FFR) Florian Grill a été réélu, samedi 19 octobre, avec 67,2 % des voix, après le vote électronique des 1 900 clubs français. Le taux de participation a atteint les 91,47 %.

Il était opposé à l'ancien international Didier Codorniou. "Cette défaite est bien entendu une déception, pour moi, pour mon équipe, pour tous les clubs qui m'ont fait confiance et qui ont voté pour moi, mais également pour le rugby français. Quatre années de plus d'inaction peuvent être fatales pour notre rugby. Malgré tout, je veux être confiant dans l'avenir", a réagi ce dernier.

En poste depuis juin 2023, à moins de 100 jours du début de la Coupe du monde de rugby organisé en France, Florian Grill avait pris la suite de Bernard Laporte, condamné en première instance pour corruption, contraint et forcé de quitter son poste en janvier de la même année après une intense pression politique.

🗳️ À l'issue de l'Assemblée Générale Élective, les clubs de rugby amateur ont porté la liste "Ovale Ensemble" en tête des suffrages, avec 𝟔𝟕,𝟐𝟐% des voix.



🏉 @floriangrill est donc élu 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐅𝐑 pour un mandat de 4 ans.#ElectionsFFR pic.twitter.com/ORk7HswPB5 — France Rugby (@FranceRugby) October 19, 2024

Une mission de redorer le blason de la FFR

Florian Grill part ainsi pour un mandat de quatre ans, jusqu'à l'automne 2028, avec pour principale mission de redorer le blason de l'ovalie, après un été cauchemardesque, marqué par des drames et affaires judiciaires. Les secousses de l'inculpation pour viol aggravé de deux joueurs, Oscar Jegou et Hugo Auradou, et de la suspension de 34 semaines pour propos racistes de Melvyn Jaminet n'ont pas épargné la fédération, également ébranlée par la disparition en mer du jeune Mehdi Narjissi en Afrique du Sud lors d'un stage avec l'équipe de France des U18.

Sous son nouveau mandat, Florian Grill devra aussi s'atteler à de nombreux sujets, comme l'état des finances, le développement du rugby féminin, les chantiers sur les addictions et les violences, autant de sujets qui ont été parasités lors de cette campagne par la vive opposition entre les deux candidats, qui n'ont jamais tenu de débat, échangeant par médias interposés. Mais le président de la FFR aura également la tâche de ramener de l'apaisement au sein d'une fédération plus ébranlée que jamais. D'autant plus que dans quelques semaines auront lieu les élections des ligues régionales, un échelon essentiel pour mener une politique cohérente.