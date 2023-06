Rugby : Florian Grill élu président de la Fédération française

Principal opposant de Bernard Laporte ces dernières années, le président de la Ligue Ile-de-France a pris les commandes du rugby français mercredi, à moins de 100 jours de la Coupe du monde.

Le rugby hexagonal tient sa nouvelle tête d'affiche. Opposé à Patrick Buisson, Florian Grill a été élu, mercredi 14 juin, président de la Fédération française de rugby (FFR), jusqu'à fin 2024. Dans un communiqué de presse, la FFR a annoncé qu'il avait obtenu 58,14% des voix en sa faveur, contre 41,86% à son opposant, proche de Bernard Laporte. Ce vote est le fruit d'une consultation à l'échelle nationale, puisque l'ensemble des clubs du territoire était amené à voter pour cette élection. Selon la fédération, 92,65% des clubs ont répondu à l'appel, représentant 95,47% des voix. Il succède ainsi à Alexandre Martinez, qui occupait le poste par intérim depuis le 3 février dernier à la suite du départ de Bernard Laporte.

Opposant déclaré de Bernard Laporte et défenseur du rugby amateur, Florian Grill, âgé de 58 ans et qui était notamment soutenu par des anciens joueurs comme Fabien Pelous, Abdelatif Benazzi ou Jean-Marc Lhermet, atteint donc son objectif et voit ses premiers défis arriver très vite. Le premier d'entre eux sera bien évidemment la Coupe du monde organisée en France à partir de septembre, où il devra travailler main dans la main avec les équipes déjà installées sous l'ancienne présidence, et qui possède, au sein du comité directeur, de la majorité (sur les 40 élus, la liste de Florian Grill ne dispose que de 11 sièges). Une coopération qu'il a souhaitée de vive voix.