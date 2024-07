Melvyn Jaminet ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin du Tournoi des six nations. L'arrière du XV de France a été suspendu 34 semaines par la Fédération française de rugby (FFR), vendredi 26 juillet, pour la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo, le 7 juillet, où il prétendait vouloir s'en prendre "aux Arabes". Il manquera également une grand partie de la saison de Top 14, puisque la sanction s'applique à toutes les compétitions en club comme en sélection.

Saisi le 12 juillet dernier par la Fédération, qui a aussi effectué un signalement auprès du procureur de la République, le conseil de discipline de la FFR a jugé que le joueur du RCT avait porté "atteinte à l’intérêt supérieur du rugby". Le joueur peut faire appel de cette décision dans les sept jours à venir, devant la Commission d’appel de la fédération. Il avait déjà été "mis à l'écart" du groupe du XV de France pour la fin de la tournée sud-américaine des Bleus.

Une peine réductible à vingt-six semaines

Dans une vidéo diffusée par le joueur dimanche 7 juillet sur son compte Instagram, au lendemain de la victoire des Bleus contre l'Argentine (28-13), Melvyn Jaminet se filmait en tenant des propos racistes : "Il y a ma daronne qui me demande si j'ai fait la fête. (souffle) Je te jure que le premier Arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque ! Je lui mets un coup de casque ! Je te le dis, je lui mets un coup de casque ! Un coup du casque je lui mets !"

Le règlement stipule qu'une semaine de suspension "n’est comptabilisée [...] que si elle comporte au moins une rencontre à laquelle le licencié concerné est susceptible de participer". La Fédération précise que Melvyn Jaminet pourrait voir sa sanction réduite de huit semaines s'il réalise "six actions de prévention portant sur les dangers liés à l’alcool et les réseaux sociaux" et "six actions de promotion des valeurs du sport portant sur la lutte contre les discriminations", auprès de jeunes joueurs de rugby notamment.

La direction du RC Toulon, où évolue l'arrière du XV de France, a reçu le joueur, mardi 23 juillet, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte par le club. Elle a exprimé, dans un communiqué publié mercredi 24 juillet, "sa ferme condamnation des propos à caractère raciste" mais affirme aussi croire "en la possibilité de rédemption de Melvyn Jaminet" et être "prêt[e] à l’accompagner dans ce processus". Le RCT "déterminera, dans les prochains jours la ou les sanctions les plus justes".