"On ira jusqu'au bout" : après la victoire contre les Bleus puis contre les Anglais, les supporters sud-africains croient à un nouveau sacre des Springboks

Encore une victoire sur le fil pour l'Afrique du Sud qui a battu l'Angleterre 16 à 15 en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. La finale opposera les Springboks aux All Blacks néo-zélandais.

Temps de lecture : 1 min

Les Springboks ont récidivé. Après un quart de finale remporté in extremis face au XV de France (29-28), les Sud-Africains se sont qualifiés samedi 21 octobre pour la finale de la Coupe du monde en renversant l'équipe d'Angleterre (16-15) à trois minutes de la fin du match, au Stade de France à Saint-Denis.

Deux matchs couperets, deux rencontres remportées d'un point par les tenants du titre. Malgré (ou en raison de) ces victoires en fin de match, les Sud-Africains n'ont plus peur de rien. Pas même des All Blacks, qu'ils affronteront en finale samedi 28 octobre : "On va leur régler leur compte", dit un des supporters des Springboks, que franceinfo a rencontrés à Johannesburg. Le visage peint aux couleurs de l'Afrique du Sud, coiffé d'un chapeau représentant l'Arc de Triomphe, il affirme que "la défaite n'est pas envisageable, on ira jusqu'au bout."

Ce qui est en jeu, c'est un record : un quatrième sacre en Coupe du monde de rugby, après ceux de 1995, 2007 et 2019. L'Afrique du Sud veut asseoir sa domination.

"On est partis pour gagner un quatrième trophée ! Personne n'a jamais fait ça, ce sera le deuxième de suite." Un supporter des Springboks à franceinfo

Les fans se souviennent de la victoire des Springboks (35-7) face aux Néo-zélandais, au mois d'août en Angleterre lors d'un match de préparation. Mais depuis, les All Blacks ont montré un tout autre visage : "Contrairement ce qu'on a vu à Twickenham il y a quelques mois, les All Blacks devraient être impitoyables cette fois-ci."

Cela ne fait pas peur à un autre supporter, qui parie sur un match serré... avant une victoire de son équipe : "Nous venons de vivre une intense bataille pour la victoire, alors que la Nouvelle-Zélande a profité d'un match facile contre l'Argentine. Je suis sud-africain, je soutiendrai les Springboks jusqu'au bout, mais... ça va être serré."

Les matchs serrés, les Sud-Africains en ont désormais l'habitude, notamment dans cette dixième édition de la Coupe du monde. À Johannesburg, les plus optimistes voient cette expérience comme un atout.