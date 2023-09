Coupe du monde de rugby : duel sud-américain, les Fidji et l'Ecosse sans filet... Les matchs au programme de samedi

Trois rencontres sont prévues, samedi, avec des rencontres qui semblent déséquilibrées mais où l'enjeu est important pour les Fidjiens (17h45) et les Ecossais (21 heures) dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

Temps de lecture : 2 min

Après la déroute de l'Australie dimanche dernier face au pays de Galles, premier pays qualifié pour les quarts de finale, les Fidji défient la Géorgie, dans cette poule C. Déjà éliminés, les Chiliens n'ont eux plus rien à perdre, dans le groupe D, face aux Argentins. Enfin, dans la poule B, les Ecossais devraient dérouler face à la Roumanie avant de défier dans une semaine l'Irlande dans un match capital pour la qualification pour les quarts de finale.

15h : Argentine-Chili (M6)

Une dernière danse pour les Chiliens. Les Argentins sont largement favoris dans cette rencontre face au petit poucet du groupe D, programmée au stade de la Beaujoire à Nantes. "Los Condores", qui disputent leur première Coupe du monde, ont logiquement essuyé une série de défaites jusqu'à présent : 42-12 face au Japon, 43-10 face aux Samoa et 71-0 face à l'Angleterre. Derniers du groupe, il était difficile pour les Chiliens de s'attendre à mieux avec seulement trois joueurs sur les 23 n'évoluant pas au Chili. Pour les Argentins, ce sera l'occasion d'engranger des points. Une victoire nécessaire pour les Pumas qui occupent actuellement la quatrième place du classement de la poule, après une défaite contre le XV de la Rose (10-27) et une victoire face aux Samoa (19-10).

17h45 : Fidji-Géorgie (M6)

L'occasion de confirmer. Les Fidjiens ont créé la surprise face aux Australiens (22-15), déjà au bord du gouffre, et pourraient à nouveau s'illustrer samedi face à des Géorgiens à la peine. La sélection géorgienne a beaucoup progressé ces dernières années mais ne parvient pas à concrétiser avec un nul face au Portugal (18-18) et une défaite face aux Wallabies (15-35). Les Flying Fijians avaient eux aussi perdu leur premier match, face au Pays de Galles (26-32). Avec une nouvelle victoire au Matmut Atlantique de Bordeaux, les Fidji pourraient se maintenir à la deuxième place du groupe C et prendre une belle option pour les quarts de finale.

21h : Ecosse-Roumanie (M6)

Un match à première vue à sens unique au stade Pierre Mauroy de Lille et qui pourrait rebattre les cartes du groupe B. Après une défaite face à l'Afrique du Sud (18-3), le XV du Chardon s'est relancé face au Tonga (45-17) le week-end dernier. Avec déjà cinq points engrangés, Finn Russell et ses partenaires pourraient revenir à la hauteur des Springboks, deuxièmes au classement, s'ils prennent cinq points supplémentaires face aux Roumains. Une mission abordable, d'autant que les joueurs d'Eugen Apjok ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour depuis le début de la compétition. Face à deux des principaux favoris de la Coupe du monde, ils n'étaient clairement pas armés : 82-8 face à l'Irlande et 76-0 face à l'Afrique du Sud.