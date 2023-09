Direct Angleterre-Argentine : suivez le match de la Coupe du monde de rugby entre le XV de la Rose et les Pumas

Au lendemain de la victoire/défaite du XV de France contre la Nouvelle-Zélande (score), c'est le deuxième choc de cette entame de Coupe du monde de rugby. L'Angleterre, championne du monde en 2003, défie l'Argentine, troisième en 2007 et quatrième en 2015, dans le groupe D, samedi 9 septembre au stade Vélodrome de Marseille (coup d'envoi à 21 heures). Suivez la rencontre en direct.

Déjà un match pour la première place. Les deux meilleures équipes de la poule D s'affrontent d'entrée. L'enjeu est important entre l'Angleterre, 8e nation mondiale au classement World Rugby, et l'Argentine (6e) puisque le vainqueur prendra une option sur la première place d'un groupe également composé du Japon, des Samoa et du Chili. Les deux premiers de cette poule croiseront en quarts de finale la route des deux premiers de la poule C, où figurent notamment l'Australie et le pays de Galles.

Le XV de la Rose privé de son capitaine. Owen Farrell manquera les deux premiers matchs de l'Angleterre dans cette Coupe du monde. Le demi d'ouverture a été suspendu quatre matchs après un carton rouge pour un plaquage dangereux contre le pays de Galles mi-août. Il lui reste deux matchs à purger, contre l'Argentine, puis face au Japon.

Une préparation catastrophique côté anglais. Les champions du monde 2003 ne pouvaient pas aborder ce Mondial en plus mauvaise posture. Les hommes de Steve Borthwick ont perdu trois de leurs quatre rencontres de préparation. Défaits par le pays de Galles (20-9), l'Irlande (29-10) et les Fidji (30-22), ils n'ont battu que les Gallois lors de la confrontation retour (19-17).