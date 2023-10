Coupe du monde de rugby : "Si Antoine Dupont est sur le terrain, c'est qu'il est à 100%", explique Laurent Labit, entraîneur de l'attaque du XV de France

Le demi de mêlée des Bleus, autorisé lundi à reprendre l'entraînement collectif, a fait sa première séance avec le XV de France depuis sa blessure face à la Namibie.

Temps de lecture : 2 min

De retour à l'entraînement, mardi, Antoine Dupont est espéré pour les quarts de finale du Mondial 2023 : "S'il est sur le terrain, c'est qu'il est à 100%", a lancé l'entraîneur de l'attaque française Laurent Labit mardi, à cinq jours d'affronter l'Afrique du Sud, dimanche au Stade de France (21h).

Est-ce un soulagement d'avoir Antoine Dupont à l'entraînement ?

Laurent Labit : "A chaque fois qu'un joueur revient, on est soulagés. C'est une force de plus pour l'équipe. Mais on a un groupe de 33 sur lesquels on peut compter : on l'a vu contre l'Italie, qui était un match déterminant. Maxime (Lucu) et Baptiste (Couilloud) ont fait un très bon match. Il connaît son rôle, on est satisfait de son retour. Aujourd'hui, on s'est entraîné avec une intensité modérée, on va monter le curseur ensuite (...) Le but, c'était surtout de se reconnecter avec l'équipe."

Redoutez-vous qu'il soit pris pour cible par les Springboks ?

Non. Si Antoine est sur le terrain dimanche, c'est qu'il est à 100% de ses possibilités mentale et physique. Quand il est à 100%, il est difficile de faire un marquage individuel sur lui. Mais, pour nous, il reste un joueur comme les autres : c'est certes un joueur important, mais on en a aussi d'autres à surveiller.

Pourquoi a-t-il mis un casque à la fin de l'entraînement ?

On a testé pour voir ce que ça donnait, pour savoir si ça protégait vraiment ou pas. On voulait vérifier s'il était gêné dans sa vision. Dans son audition aussi, même s'il n'y avait pas à Rueil-Malmaison le même bruit, la même ambiance qu'au Stade de France. On a essayé avec ou sans. Une décision sera prise en fin de semaine. L'entraînement du jour, c'était notre premier de la semaine, il était plutôt axé sur notre stratégie, sur notre jeu. Donc c'était bien qu'il se remette au milieu de ses partenaires, qu'ils s'habituent à lui. Il a des qualités différentes de Maxime ou Baptiste. Mais je ne suis pas inquiet pour lui sur le plan physique, il ne s'est quasiment pas arrêté, il n'y a pas de problème. Si le chirurgien a donné son feu vert lundi, c'est qu'il considère que tout est en place. Il n'y a pas besoin de le faire boxer pour savoir si il peut jouer dimanche.