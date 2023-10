Coupe du monde de rugby : les obstacles que doit encore franchir Antoine Dupont pour jouer face à l'Afrique du Sud

Antoine Dupont a été autorisé à reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers, lundi, et postule pour disputer le quart de finale de la Coupe du monde contre l'Afrique du Sud, dimanche.

Autorisé à reprendre le rugby avec contacts, lundi 9 octobre, Antoine Dupont est en passe de gagner sa course contre-la-montre pour être apte à disputer le quart de finale de la Coupe du monde, contre l'Afrique du Sud, dimanche. Le demi de mêlée doit tester ses sensations à l'entraînement, en espérant ne pas ressentir de gêne ni d'appréhension.

Sera-t-il prêt physiquement ?

S’il n’a été autorisé à reprendre l’entraînement rugbystique que lundi, Antoine Dupont n’est pas resté inactif durant sa convalescence. Opéré de sa fracture le 22 septembre, le lendemain du match contre la Namibie, le demi de mêlée s’est un temps reposé pour se remettre de l’anesthésie générale et de la légère commotion qu’il a subie lors de son choc à la tête, puis il a repris l’entraînement, par de la course et des efforts en salle de musculation, sans contact, le 1er octobre.

"Il a bien bossé physiquement : beaucoup de courses, beaucoup de vitesse, ce sont ses points forts. Sur tout ce qui est physique, il n’a pas perdu grand-chose en une semaine d’arrêt, au contraire. Physiquement, il est en pleine forme", assure Karim Ghezal, entraîneur du XV de France en charge de la touche.

De l’appréhension pour le combat ?

Face à des Sud-Africains rugueux depuis le début de la Coupe du monde, et qui ne lui feront pas de cadeau s’il foule la pelouse, Antoine Dupont peut-il avoir de l’appréhension en entrant sur le terrain ? Il était, selon Bruno Boussagol, manager santé du XV de France, "dans de bonnes dispositions" pour reprendre les entraînements de rugby avec contacts. "On doit être aux côtés d’Antoine pour l’accompagner sur tous les paramètres pour qu’il puisse postuler dans les meilleures conditions. Je pense que le sélectionneur aura une discussion avec lui et qu’il y aura une réflexion partagée", a-t-il poursuivi.

Pour le rassurer, le port d’un casque pourrait être envisagé. "Il a reçu et a testé ce genre de protection. Il faut qu’il arrive à s’entraîner avec. Il y a deux points essentiels, c’est sa capacité à le supporter puisqu’il ne doit pas être gêné sur le plan visuel et sur le plan auditif. Ce sont deux éléments qui doivent être testés en situation et à l’entraînement", a expliqué Bruno Boussagol.

Fabien Galthié l’alignera-t-il d’entrée ?

Mis "à la disposition des entraîneurs sur le terrain ", selon les mots de Bruno Boussagol, Antoine Dupont sera donc soumis, comme les autres joueurs, aux choix de Fabien Galthié. "Le sélectionneur va prendre le temps de discuter avec Antoine. Si Antoine revient, c’est qu’il sera en pleine possession de ses moyens pour disputer ce match", assure le manager santé du XV de France.

Le sélectionneur prendra-t-il le risque de l’aligner titulaire, dans un match où les contacts devraient être rudes, ou donnera-t-il une nouvelle fois sa chance à Maxime Lucu, quitte à faire rentrer Dupont plus tardivement si le scénario ne tourne pas en faveur des Bleus ? Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles et son coéquipier Matthieu Jalibert avaient parfaitement rempli leur rôle contre l’Italie, faisant presque oublier la charnière Dupont-Ntamack, et offrant un duo de très haut niveau pour la remplacer.