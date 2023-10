Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont autorisé à reprendre l'entraînement avec contacts au sein du XV de France

Le demi de mêlée, opéré d'une fracture de la mâchoire après un choc lors du match face à la Namibie, a été autorisé par son médecin, lundi, à reprendre les entraînements.

L'avant-dernier feu est passé au vert. Antoine Dupont a été autorisé, lundi 9 octobre, par son chirurgien à rejouer, et devrait donc prétendre à retrouver sa place de titulaire pour le quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, dimanche (21 heures). Un communiqué de la Fédération française précise qu'il "a obtenu l'autorisation de reprendre dès ce jour les entraînements de rugby" avec contacts, dernier obstacle à son retour à la compétition.

Le demi de mêlée star du XV de France, blessé à la mâchoire lors d'un choc à la tête avec Johan Deysel lors du match face à la Namibie le 21 septembre, avait été opéré le lendemain d'une fracture maxillo-zygomatique.

Il avait ensuite observé plusieurs jours de repos avant de rejoindre dix jours plus tard le groupe France, effectuant depuis des entraînements sans contact. Forfait pour le match décisif face à l'Italie, il avait été parfaitement secondé par Maxime Lucu et Matthieu Jalibert dans l'animation. Trois jours plus tard, le professeur Frédéric Lauwers, un spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale, a validé son retour à l'entraînement avec contact.



"Il a bien bossé physiquement : beaucoup de courses, beaucoup de vitesse, ce sont ses points forts", a confié samedi Karim Ghezal, le co-entraîneur des Bleus chargé de la conquête. "Sur tout ce qui est physique, il n'a pas perdu grand-chose en une semaine d'arrêt, au contraire. Physiquement, il est en pleine forme." Le capitaine du XV de France pourra donc retrouver sur le pré ses coéquipiers mardi à Rueil-Malmaison, jour de reprise après un week-end de repos. Il lui faudra alors reprendre son rythme, et surtout vérifier qu'il n'a pas d'appréhension ni de douleurs lors des contacts.

Ce sera ensuite au principal intéressé et au staff de décider s'il jouera le quart de finale exceptionnel qui s'annonce face aux champions du monde en titre sud-africains dimanche. La réponse sera officielle vendredi, jour de la composition.