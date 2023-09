Coupe de monde de rugby : Antoine Dupont "est très loin de reprendre le rugby, les contacts et la compétition", assure le Dr. Jean-Baptiste Grisoli

Durée de la vidéo : 7 min

Opéré après sa fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont va pouvoir retrouver ses coéquipiers du XV de France. Seulement, la reprise d’une activité sportive n’est pas synonyme de reprise de la compétition. Les explications avec l’ex-rugbyman Laurent Bénézech et le Dr. Jean-Baptiste Grisoli, présents sur le plateau du 12/13 info, jeudi 28 septembre.

Une semaine après sa fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont pourra retrouver ses partenaires du XV de France. Il pourrait même jouer le quart de finale. "Il va y avoir tout un protocole de reprise de l’activité progressivement et de reprise du rugby. Il est encore loin de pouvoir jouer", estime Laurent Bénézech, ancien rugbyman. Il complète : "Le rugby est un sport de contacts, où de faits, il peut y avoir des douleurs associées. Maintenant, il faut qu’il y ait une certaine limite. C’est là toute la problématique."



"Une zone très fragile"



Le Dr. Jean-Baptiste Grisoli rappelle qu’Antoine Dupont "peut reprendre une activité sportive" et non une pratique du rugby. "Si la cicatrisation cutanée est bonne et qu’il n’a pas de douleurs, il peut reprendre une activité sportive progressive. Il est très loin de reprendre le rugby, les contacts et la compétition", développe ce professionnel de santé.



Interrogé sur l’opération du joueur, le docteur explique : "Il a sûrement eu deux petites plaques pour consolider au plus vite son os fracturé. Ce n’est pas une zone qui le gêne pour s’entraîner pour faire du travail physique. Mais ça reste une zone très fragile. Il ne peut pas se permettre d’avoir un impact sur cette zone."