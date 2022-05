Rugby : les joueurs du Stade Rochelais célébrés en héros

Sur le Vieux-Port de La Rochelle (Charente-Maritime), dimanche 29 mai, "il y a une foule absolument incroyable", rapporte le journaliste Tanguy Scoazec, présent sur place. Il se trouve "au cœur de cette ferveur, de cette communion avec les joueurs du Stade Rochelais", qui ont remporté la Champions Cup la veille. "Cela fait des années que c’est de plus en plus fort cette histoire, le petit club qui a brillé et aujourd’hui a inscrit son nom sur le toit de l’Europe", indique le journaliste.



Se réunir sur le Vieux-Port, une tradition

À chaque fois, "il y a des moments de communion énorme ici sur le Vieux-Port, c’est devenu une tradition", raconte-t-il. En général, certains se jettent même dans le Vieux-Port. "Juste derrière moi, il y a le bus à impériale sur lequel l’ensemble de l’équipe et le staff sont en train de défiler depuis la gare. Ça va être une fête fabuleuse jusqu’à la fin de la nuit", conclut-il.