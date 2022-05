Rugby : La Rochelle remporte la première Coupe d'Europe de son histoire grâce à un exploit contre les Irlandais du Leinster (24-21)

Les Irlandais parleront sûrement d'un braquage des Rochelais. Après avoir été menés une grande partie de la rencontre, les coéquipiers de Grégory Alldritt ont réalisé un dernier quart d'heure de folie pour s'imposer à l'arraché (24-21) face aux Irlandais du Leinster en finale de la Coupe d'Europe, samedi 28 mai.

Ici se pose une question d’affinité et de subjectivité. Que préfère-t-on ? La Rochelle et ses relances folles permises par un paquet d’avants ferrailleurs, mais avec son lot de déchet et ses erreurs. Ou bien, privilégie-t-on une partition clinique irlandaise, avec une animation offensive minimaliste mais bigrement efficace, et la patte d’un ouvreur qui pénalise la moindre faute adverse.

Dans un stade Vélodrome en fusion, la première philosophie a eu raison de la seconde. Grâce à des avants affamés et à un West impeccable au pied, les Rochelais ont décroché le premier grand titre de leur histoire. La frustration de la finale perdue l'an passé contre le Stade toulousain est effacée.