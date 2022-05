DIRECT. Coupe d'Europe de rugby : gros défi pour La Rochelle face à Leinster en finale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Les Irlandais repassent devant au tableau d'affichage grâce à une pénalité de l'inévitable Johnny Sexton (, 24e minute).

: La réaction des Rochelais, qui étaient menés 6-0 à cause de leur indiscipline ! C'est l'ailier Rhule qui inscrit une merveille d'essai en slalomant dans la défense irlandaise. "Rhule Britannia", comme on dit chez les Anglo-Saxons ;-) 7-6 pour La Rochelle après la transformation entre les perches.

: J'ai bien peur que tous les espoirs d'une saison soient ruinés en une semaine. Aller se faire croquer par le LOU la semaine prochaine....

: L'inusable Jonathan Sexton a beau légèrement grisonner au niveau des tempes, ce sont les Rochelais qui peuvent se faire des cheveux blancs à cause son adresse au pied. Cette première pénalité du match concrétise la domination des Irlandais en ce début de match. 3-0 pour le Leinster, 6e.

: Et bien je veux y croire. Ils méritent une victoire .Je n'ai rien contre les Irlandais bien au contraire car les ennemis de nos ennemis sont mes amis. Rien contre les Anglais non plus mais bon....Alors ce soir allez La Rochelle

: C'est parti pour cette finale de Coupe d'Europe entre le Leinster et La Rochelle dans un stade Vélodrome tout de bleu (couleur du Leinster) et de jaune (couleur des Maritimes) vêtu.

: La Rochelle prend possession du Vélodrome…



: Tous en chœur avec le @staderochelais !@sudouest



: @Matou06 Je pronostique une victoire assez nette des Irlandais, disons 30-15 pour le Leinster.

: Ca va être Lens(ter) contre La Rochelle : 21 à 6, avec Pierre aux commandes.

: Grande soirée sportive dans notre pays ! Et une forte pensée pour les joueurs du @staderochelais qui s’apprêtent dès 17h45 à défier les Irlandais du Leinster en finale de la Coupe d’Europe de rugby, pour accrocher leur 1ère étoile européenne ! Bonne chance ! @ChampionsCup_FR

: @malorie la rochelle La (toute nouvelle) ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'est fendue d'un tweet de soutien pour les Maritimes.

: Allez le Stade rochelais. Il faut y croire !

: Ne cherchez pas plus loin la belle initiative de la journée : un restaurateur rochelais a fermé son resto aujourd'hui et a emmené son personnel à Marseille pour assister à la finale, rapporte Sud Ouest. Mine de rien, ça représente un peu de logistique : il a fallu louer un minibus pour emmener 14 personnes. "On a un staff fidèle, ça fait des années qu’on bosse ensemble, on s’entend bien. ça fera du bien à tout le monde de souffler un peu avant d’attaquer la saison estivale, confie François Faure au quotidien régional. Un peu comme un stage de cohésion en début d’année ! "

: Les amateurs de rugby ont rendez-vous à 17h45 pour la finale de la Coupe d'Europe entre La Rochelle et les Irlandais du Leinster. On ne va pas se mentir, les joueurs du Trèfle sont grands favoris après leur démonstration face à Toulouse en demi-finale. Et les Maritimes doivent stopper une impressionnante série de finales perdues. Nos amis de franceinfo sport vous livrent les clés du match.







(XAVIER LEOTY / AFP)

: A Lyon, Le Progrès salue ce matin le premier titre européen du LOU, le club de rugby de la ville, vainqueur du Challenge européen hier soir. L'Equipe met en avant la finale de la Coupe d'Europe, à Marseille, dans laquelle La Rochelle défie les Irlandais de Leinster, et vise également un premier titre continental. Tandis qu'à Saint-Denis, ce soir, Liverpool et le Real Madrid disputent la finale de la Ligue des Champions de football.









