Champions Cup : La Rochelle écrase Exeter et défendra son titre en finale face au Leinster

Le Stade Rochelais n'a pas tremblé pour signer une victoire de prestige face aux Anglais d'Exeter (47-28), dimanche, à Bordeaux.

La Rochelle ira défendre son titre à Dublin. Les Rochelais ont réalisé une démonstration de force pour écarter Exeter (47-28) en demi-finales de la Champions Cup, dimanche 30 avril, au Matmut Atlantique de Bordeaux. En pleine réussite, ils ont fait le spectacle, inscrivant pas moins de sept essais face à des Anglais dépassés, et battu le record de points marqués en demi-finale européenne. Grâce à cette victoire de prestige, les Maritimes, champions d'Europe en titre, valident leur billet pour disputer une troisième finale de rang. Ils affronteront le Leinster, tombeur du Stade Toulousain samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin.

Dans un Matmut Atlantique plein à craquer, garni de supporters rochelais, les Maritimes ont tenu leur rang de champions d’Europe en titre. Secoués en tout début de rencontre par une équipe d’Exeter conquérante, ils ont ensuite pris le contrôle du match et déroulé leur rugby pour ne faire qu’une bouchée de leurs adversaires, et signer une victoire record sur la scène européenne.

Tout s’est emballé très vite à Bordeaux. Avant même la dixième minute de jeu, Raymond Rhule avait répondu à l’ouverture du score anglaise, sur une sublime inspiration au pied d’Antoine Hastoy, pour revenir à hauteur. En pleine confiance, sur une série de huit succès consécutifs toutes compétitions confondues, les Rochelais ont capitalisé sur cette bonne réaction. Ulupano Seuteni a permis aux siens de prendre les commandes (23e), avant que Gregory Alldritt et Tawera Kerr-Barlow n’ajoutent deux réalisations de plus en supériorité numérique (32e, 39e).

Un festival offensif pour 47 points records

En réussite pour aller dans l’en-but, ils ont aussi su répondre au défi physique imposé par les Anglais. Mais ils ont laissé quelques éléments dans la bataille, à l’image de Levani Botia, sorti sur protocole commotion après un énorme contact, et qui n’a pas pu reprendre sa place sur le terrain.

Au retour des vestiaires, les hommes de Ronan O’Gara ont enfoncé le clou. Raymond Rhule a signé un doublé (44e), et Pierre Bourgarit est lui aussi allé visiter l’en-but anglais (53e). Sur leur avant-dernière réalisation, inscrite par Kerr-Barlow et transformée par Hastoy, ils se sont même offert le record de points en demi-finale de Coupe d’Europe, alors que les trois essais anglais en deuxième période n’ont rien changé.

La Rochelle devient la troisième équipe à se qualifier pour trois finales de rang dans la plus prestigieuse compétition européenne, après deux autres représentants français, Toulouse (2003, 2004, 2005) et Toulon (2013, 2014, 2015). Pour conserver leur trophée, les Maritimes défieront le Leinster, sur sa pelouse à Dublin, dans un remake de la finale 2022 qui sent déjà la poudre.