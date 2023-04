Direct Champions Cup : les Rochelais reviennent à hauteur des Anglais... Suivez la demi-finale

Dans un match délocalisé à Bordeaux, La Rochelle peut décrocher une troisième finale européenne consécutive, samedi, face à Exeter.

L'exploit serait colossal. Le Stade rochelais reçoit les Chiefs d'Exeter, champions d'Europe 2020, dimanche 30 avril à 16h (en direct sur France 2 et sur france.tv), en demi-finales de Champions Cup, avec l'ambition d'enchaîner trois finales dans la plus prestigieuse compétition européenne. Au Matmut Atlantique de Bordeaux, les Rochelais peuvent devenir la troisième équipe à éditer cette performance après Toulouse (2003, 2004, 2005) et Toulon (2013, 2014, 2015).

Surfant sur une série de huit succès consécutifs, les Maritimes abordent cette rencontre en confiance, après avoir écarté les Saracens (24-10) au tour précédent. Opposé aux Sud-Africains des Stormers, Exeter a impressionné en quarts de finale, en s'imposant facilement à domicile (42-17). Pour les Rochelais, il faudra notamment se méfier des frères Simmonds ou de l'arrière écossais Stuart Hogg, pour éliminer une équipe que la Rochelle n'a, jusqu'ici, jamais battue.