Rugby : pour éviter les forfaits liés au covid, les clubs auront le droit à un nombre de joueurs illimité en coupe d'Europe

À dix jours du coup d'envoi des coupes d'Europe de rugby, l'EPCR - l'organe qui dirige les compétitions - fait le point jeudi 2 décembre, contraint par l'actualité et la propagation du variant Omicron sur le continent. En déplacement en Afrique du Sud, Les Gallois de Cardiff et des Scarlets, les Irlandais du Munster et les Italiens des Zebre Parma, ont été touchés par le variant.

Le Munster et Cardiff se voyant même contraints de laisser des joueurs derrière eux, mis en quarantaine sur le continent africain. Outre les joueurs et membres du staff restés sur place, le reste du groupe irlandais (testé négatif) a été contraint de se mettre à l'isolement pour quatorze jours. Ils ne devraient pouvoir en sortir que le 12 décembre. De quoi compromettre largement la possibilité d'aligner une équipe compétitive.

UPDATE | 34 #MunsterRugby players and staff have arrived home to Ireland after departing South Africa last night.



Un nombre de joueurs illimité

Après des consultations auprès des différentes ligues et fédérations, l'EPCR a décidé de rallonger la fenêtre de première inscription de joueurs, clôturée le mois dernier. Dans les faits, les différents clubs disposent d'une semaine (jusqu'au 8 décembre, 13h) pour compéter leur effectif avec un nombre de joueurs illimité. Elles pourront, par exemple, inscrire des membres présents dans les catégories inférieures.

Une manière pour l'organisateur d'éviter les fiascos de la saison dernière, qui avaient vu des clubs contraints de déclarer forfait, faute de joueurs épargnés par le covid. Des équipes, comme le RC Toulon, avaient même été éliminées à cause de matchs perdus sur tapis vert.

Éviter le fiasco de la dernière édition

"Étant donné qu’il n’y a aucun autre week-end de libre dans le calendrier de la saison 2021/2022, l’EPCR est en contact régulier avec les ligues et les clubs pour s’assurer que toutes les mesures possibles soient envisagées afin que les matchs soient joués comme prévu" précise l'EPCR dans un communiqué.

Pour le reste, d'autres mesures ont été prises. Tous les joueurs, l'encadrement sportif et les autres membres essentiels du personnel du club devront présenter un résultat négatif de test covid pendant la semaine de match. Ensuite, seuls les "membres essentiels du personnel du club" pourront bénéficier des dérogations de quarantaine.