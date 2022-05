PSG : Kylian Mbappé prolonge son aventure dans la capitale

Kylian Mbappé ovationné avant de faire part de sa décision au Parc des Princes : "Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison". Mbappé prolonge son aventure parisienne jusqu'en 2025. Un moment de joie qu'il officialise à domicile pour le dernier match de la saison. Un grand soulagement pour le PSG. Le club pourra compter sur l'attaquant des Bleus pour tenter de se hisser sur le toit de l'Europe dès la saison prochaine. L'ancien joueur et entraîneur du club parisien, Luis Fernandez, évoque une grande décision : "C'est une bonne chose pour le PSG et les supporters de garder un joueur aussi talentueux et avec des qualités énormes. C’est un joueur qui ne cesse de progresser, d’enflammer les foules les stades".

La ligue espagnole furieuse

En Espagne, la nouvelle scandalise la Liga qui gère le football professionnel et qui annonce déposer plainte contre le Paris Saint-Germain devant l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises, ainsi que l’Union Européenne. Ils entendent ainsi défendre l'écosystème économique du football européen. Sur Twitter le président de la Liga, Javier Tebas fustige l'accord : "Ce que le PSG est en train de faire pour prolonger Mbappé, grâce à de grosses sommes d'argent, est une insulte au football". Le prodige de Bondy aura donc fait le choix de la fidélité à un club qui l'a recruté en 2017 alors qu'il n'était encore personne, comme il a déclaré en mai 2021.